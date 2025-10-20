Du Mauad: a NBA está de volta!

Os jogadores que podem fazer a diferença...
Outubro chegou pros fãs da NBA. Se “setembro sempre chega” pros apaixonados pelo futebol americano, o mês de outubro não é diferente pra quem ama o basquete. A temporada 2025/26 vai começar amanhã (dia 21) com muita expectativa e apostas sobre quem serão os times “a serem batidos” e as maiores atrações que estarão em quadra. Serão intermináveis 82 partidas pra cada uma das 30 franquias que disputam a Liga de basquete mais poderosa do planeta. Nesse início de temporada regular, antes de focar nas equipes, as atenções ficam voltadas pros jogadores que podem fazer a diferença. O americano leva muito a sério as estatísticas pra basear a possível performance de cada atleta. São números e mais números que incluem (entre outros) cestas, rebotes, assistências e tempo em quadra. Baseado nessas projeções, os analistas possuem um ranking dos nomes que podem desequilibrar qualquer partida em favor do seu time...
Inegavelmente a maioria das apostas sobre quem será o melhor jogador da temporada 2025/26 da NBA está em Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Em sua 11º temporada pela equipe do Colorado, Jokic é um dos mais cotados pra ser o MVP (Most Valuable Player). Logo atrás do sérvio está o craque Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Atual detentor do prêmio de MVP, Shai é pra muitos a principal indicação de 2026. O armador do Oklahoma City fez “barba, cabelo e bigode” na temporada passada (campeão em pontuação, MVP, MVP das finais da Conferência Oeste, MVP das Finais e Campeão da NBA 2024-25). No auge aos 27 anos, Shai é um dos poucos que pode desbancar Jokic nessa disputa. Um nome muito forte é de Luka Doncic, em sua 2ª temporada no Los Angeles Lakers. Outros astros que estão nessa “lista VIP” são Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Anthony Edwards (Oklahoma City Thunder) e o sempre presente Stephen Curry (Golden State Warriors)...
A NBA terá a sua noite de abertura amanhã (21), com confrontos de peso: o atual campeão, Oklahoma City Thunder, recebe o Houston Rockets, marcando a estreia de Kevin Durant pela nova equipe contra seu ex-time. Na sequência, um clássico que nunca decepciona: Golden State Warriors, de Stephen Curry, encara o Los Angeles Lakers, do incansável LeBron James. A temporada da NBA terá a Copa da NBA com a Fase de Grupos (de 31 de outubro a 28 de novembro de 2025), a Copa da NBA com as Finais em Las Vegas (de 9 a 16 de dezembro de 2025), o All-Star em Los Angeles (de 13 a 15 de fevereiro de 2026), o fim da Temporada Regular em 12 de abril de 2026, o Torneio Play-In de 14 a 17 de abril de 2026, o início dos Playoffs em 18 de abril de 2026 e o início das Finais da NBA em 4 de junho de 2026. Aproveite fã do basquete. A bola laranja vai subir...
NBA: a análise das Conferências e a possível “última dança”...
Já que falamos dos jogadores que podem fazer a diferença e desequilibrar qualquer partida, chegou a hora de falarmos das equipes que aparecem como favoritas na briga pelo título da NBA. Os maiores campeões são o Boston Celtics (18 títulos), Los Angeles Lakers (17 títulos), Golden State Warriors (7 títulos) e o Chicago Bulls (6 títulos). Vamos a Análise das Conferências:
Conferência Leste
O Indiana Pacers, atual campeão da Conferência Leste, entra como o “time a ser batido”. Liderados pelo astro Tyrese Haliburton, a equipe quer provar que a última temporada não foi um acaso. Mas a temporada não será fácil pros Pacers. O New York Knicks vem forte e quer a revanche. O Boston Celtics (mesmo sem Jayson Tatum) tem um bom time e pode surpreender até em função da tradição da equipe. O Milwaukee Bucks, agora sem Damian Lillard e focado totalmente em Giannis Antetokounmpo, é uma incógnita, mas nunca pode ser descartado. É bom ficar de olho no Cleveland Cavaliers (que tem um elenco jovem e muito entrosado) e no Philadelphia 76ers, que adicionou o explosivo novato VJ Edgecombe ao lado de Joel Embiid...
Conferência Oeste
No Oeste, a briga é ainda maior. O atual campeão da NBA, Oklahoma City Thunder, é o nome mais forte, com um time bem jovem e liderado pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander. O Denver Nuggets, do “Monstro” Nikola Jokic, quer voltar a ser o melhor da Liga. A grande novidade é o Houston Rockets, que adicionou Kevin Durant a um time jovem e promissor, tornando-se um candidato que não pode ser descartado. O Dallas Mavericks (com a dupla Anthony Davis e Kyrie Irving) agora conta com o fenômeno Cooper Flagg, e tem tudo pra chegar longe. Também não dá pra deixar de fora dessa briga o Minnesota Timberwolves, com Anthony Edwards, os Warriors com Stephen Curry e o Los Angeles Lakers de Luka Doncic e LeBron James que sempre são candidatos ao título...
Por falar em LeBron James, essa pode ser a "Última Dança" do astro do basquete norte-americano. Aos 41 anos, King James estará disputando sua 23ª temporada. Uma marca absurda. Muitos cravam que pode ser seu ano de despedida. Portanto, cada jogo será um registro histórico. Desfrutem...
Sinner fatura (e bem alto) o Six Kings Slam...
No ano passado “inventaram” o Six Kings Slam, um torneio de exibição com uma premiação exorbitante, Esse ano, eles subiram ainda mais o “faz me rir”. Por isso virou destaque no mundo do tênis. O Six Kings Slam, sediado na Arábia Saudita, chamou ainda mais a atenção pela generosa premiação destinada aos convidados e principalmente ao seu campeão. Em 2025, cada jogador recebeu 1 milhão e meio de dólares pra participar. Ao campeão, um bônus de 4 milhões e meio de dólares. Sim, isso mesmo, o campeão recebeu um prêmio total de 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões), superando os tradicionais Grand Slams como o US Open, que concedeu 5 milhões de dólares aos seus vencedores nesta temporada. E com muito menos esforço lá em Riad...
O trono do Six Kings Slam continua com o mesmo dono pelo segundo ano consecutivo. O italiano Jannik Sinner derrotou Carlos Alcaraz por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) no sábado (18), em Riad, na Arábia Saudita com tranquilidade. A vitória rendeu a maior premiação da temporada 2025 do tênis. São 6 milhões de dólares pra aumentar a conta bancária do Sinner, além do troféu que é apenas uma raquete de ouro. Nada mal pra quem jogou 6 sets...
As “brabas” do Corinthians conquistam o hexa da Libertadores...
Esse é o projeto de futebol que dá muito certo no Corinthians. Sem dúvida alguma, o projeto mais vitorioso do futebol feminino no Brasil. As “Brabas” conquistaram a sexta taça da Libertadores Feminina na tarde de sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em partida muito disputada, Corinthians e Deportivo Cali empataram sem gols e levaram a decisão pras penalidades. Aí a história foi melhor pro time alvinegro, que não desperdiçou nenhuma cobrança e venceu por 5 a 3...
Uma decisão marcada pelo nervosismo. O primeiro tempo da final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Deportivo Cali foi muito equilibrado e fortes disputas no meio-campo. O time brasileiro teve mais posse e tentou controlar o ritmo, mas encontrou um adversário bem postado e com boa compactação defensiva. Fim do primeiro tempo: 0 a 0 em Banfield. O segundo tempo começou com o Corinthians partindo para cima. O time alvinegro manteve a posse de bola e pressionou o Deportivo Cali em busca do gol. Gol que não veio pra nenhum lado. Nas penalidades, 100% de acerto das alvinegras. Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson converteram e contaram com o erro da colombiana Ibargüen pra garantir o título. O sexto das “Brabas” na Libertadores. O HEXA chegou...
Bauru Basket estreia com derrota no NBB...
Estreia com derrota. O Bauru Basket foi superado pelo Flamengo na sua primeira partida do NBB Caixa 2025/26. Na noite de sábado (18), contra o Flamengo, no ginásio Panela de Pressão e diante de 1.490 torcedores, o Dragão acabou superado pelo placar de 102 x 86. Depois de um primeiro período marcado pelos ataques prevalecendo sobre as defesas, a equipe carioca conseguiu se impor a partir do segundo quarto. Com bom aproveitamento nos arremessos de fora, foi para o intervalo vencendo por 60 x 39...
No terceiro quarto o Bauru Basket reagiu. A equipe cresceu de produção, venceu o periodo por 32 x 20 e empolgou a torcida nas arquibancadas. Porém, o técnico Sérgio Hernández rodou as peças do elenco flamenguista, manteve a intensidade de seus comandados e evitou qualquer chance de virada para os donos da casa. Apesar da derrota, o treinador Paulo Jaú destacou a postura e o espírito do time bauruense. “A equipe demonstrou que vai ter brio. Não vamos desistir nunca, mas só isso não basta para sermos competitivos na competição”...
Com direito a duplo-duplo, o pivô Andrézão foi o cestinha da partida, com 25 pontos e 15 rebotes. Outros destaques do time bauruense foram o armador Eugeniusz (23 pontos e 5 assistências) e o ala Alex Garcia (8 pontos e 9 assistências). O Bauru Basket volta à quadra hoje (20), fora de casa, contra o Paulistano, às 19h30, no ginásio Antônio Prado Júnior. Este será o primeiro confronto de uma série de três partidas longe da torcida: na quinta (23), o Dragão segue em São Paulo pra encarar o Pinheiros. Depois, no sábado (25), será a vez de enfrentar o Basket Osasco. “Fogo neles, Dragão!”...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pra alguns amigos corinthianos que apoiaram o Memphis e não concordam com a “gritaria” negativa só porque o craque estava rindo no banco durante o jogo contra o Santos. Um grande abraço pro Ciro Augusto Wenceslau, Carlinhos Salmen, Vitor e Alexandre Mauad, Evandrão Ribeiro, Marquinho do Skinão e pro Celinho e Hiroshi Kameo.
Assista os conteúdos e se INSCREVA no Canal DU MAUAD TV no Youtube
Contato : @dumauadtv (Instagram) dumauadesportes@gmail.com