Du Mauad: a NBA está de volta!

Os jogadores que podem fazer a diferença...

Outubro chegou pros fãs da NBA. Se “setembro sempre chega” pros apaixonados pelo futebol americano, o mês de outubro não é diferente pra quem ama o basquete. A temporada 2025/26 vai começar amanhã (dia 21) com muita expectativa e apostas sobre quem serão os times “a serem batidos” e as maiores atrações que estarão em quadra. Serão intermináveis 82 partidas pra cada uma das 30 franquias que disputam a Liga de basquete mais poderosa do planeta. Nesse início de temporada regular, antes de focar nas equipes, as atenções ficam voltadas pros jogadores que podem fazer a diferença. O americano leva muito a sério as estatísticas pra basear a possível performance de cada atleta. São números e mais números que incluem (entre outros) cestas, rebotes, assistências e tempo em quadra. Baseado nessas projeções, os analistas possuem um ranking dos nomes que podem desequilibrar qualquer partida em favor do seu time...

Inegavelmente a maioria das apostas sobre quem será o melhor jogador da temporada 2025/26 da NBA está em Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Em sua 11º temporada pela equipe do Colorado, Jokic é um dos mais cotados pra ser o MVP (Most Valuable Player). Logo atrás do sérvio está o craque Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Atual detentor do prêmio de MVP, Shai é pra muitos a principal indicação de 2026. O armador do Oklahoma City fez “barba, cabelo e bigode” na temporada passada (campeão em pontuação, MVP, MVP das finais da Conferência Oeste, MVP das Finais e Campeão da NBA 2024-25). No auge aos 27 anos, Shai é um dos poucos que pode desbancar Jokic nessa disputa. Um nome muito forte é de Luka Doncic, em sua 2ª temporada no Los Angeles Lakers. Outros astros que estão nessa “lista VIP” são Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Anthony Edwards (Oklahoma City Thunder) e o sempre presente Stephen Curry (Golden State Warriors)...