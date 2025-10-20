Bauru Basket encara o Paulistano em busca de sua primeira vitória

Após estrear no NBB Caixa com derrota em casa para o Flamengo, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit agora pega a estrada para tentar a recuperação no campeonato longe de sua torcida. O Dragão terá uma sequência de três partidas na Grande São Paulo, sendo que a primeira delas será nesta segunda-feira (20), às 19h30, contra o Paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior.
O técnico Paulo Jaú destacou os pontos fortes da equipe adversária. “Eles possuem um tripé de jogadores experientes: o Lucas Siewert e o Léo Demétrio no garrafão, além do estrangeiro Hunter no perímetro. Mas a base do time é formada por jogadores jovens. Então podemos esperar um adversário que vai defender de forma física, com agressividade não só na marcação, mas também nos rebotes", disse o treinador.
O comandante também pediu atenção para um fator que deixou a desejar na primeira rodada: a qualidade dos passes. "Eles vão tentar forçar os nossos erros. Então, para sair com a vitória, precisamos ter atenção e cuidar bem da bola”, finalizou Jaú (que terá todos os atletas à disposição).
Rivalidade e tradição
O confronto entre Bauru e Paulistano marca o encontro de duas das cinco equipes que já conquistaram o título do NBB (Flamengo, Brasília e Sesi/Franca completam o grupo). O título bauruense, ocorrido na temporada 2016/2017, foi justamente sobre o tradicional time do Jardim América, numa virada épica na série melhor de cinco. O Dragão era comandado pelo treinador Demétrius Ferracciú — técnico que, atualmente, está no banco da equipe paulistana. O time alvirrubro, por sua vez, conquistaria o troféu na temporada seguinte (2017/2018), eliminando o Bauru na série semifinal.
E a rivalidade ganhou novos contornos recentemente: na última edição do NBB, as equipes se enfrentaram nas oitavas de final, em mais uma série decidida no limite. Após sair atrás por 2 x 1, o Bauru mostrou poder de reação ao vencer o Jogo 4 em São Paulo — com presença impactante da torcida bauruense no ginásio Antônio Prado Júnior. Depois, confirmou a virada em casa, garantindo vaga nas quartas.
Longe de casa
Depois do duelo contra o Paulistano, o Dragão segue na capital do estado para medir forças com o Pinheiros, na quinta-feira (23). Depois, no sábado (25), será a vez de encarar o Basket Osasco, no ginásio Geodésico.