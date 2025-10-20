Bauru Basket encara o Paulistano em busca de sua primeira vitória

Após estrear no NBB Caixa com derrota em casa para o Flamengo, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit agora pega a estrada para tentar a recuperação no campeonato longe de sua torcida. O Dragão terá uma sequência de três partidas na Grande São Paulo, sendo que a primeira delas será nesta segunda-feira (20), às 19h30, contra o Paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior.

O técnico Paulo Jaú destacou os pontos fortes da equipe adversária. “Eles possuem um tripé de jogadores experientes: o Lucas Siewert e o Léo Demétrio no garrafão, além do estrangeiro Hunter no perímetro. Mas a base do time é formada por jogadores jovens. Então podemos esperar um adversário que vai defender de forma física, com agressividade não só na marcação, mas também nos rebotes", disse o treinador.

O comandante também pediu atenção para um fator que deixou a desejar na primeira rodada: a qualidade dos passes. "Eles vão tentar forçar os nossos erros. Então, para sair com a vitória, precisamos ter atenção e cuidar bem da bola”, finalizou Jaú (que terá todos os atletas à disposição).

Rivalidade e tradição