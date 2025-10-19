Idosa morre após ser atingida por ciclista quando atravessava rua

Dois Córregos - Uma idosa de 77 anos morreu no início da manhã deste sábado (18) após ser atingida por um ciclista de 18 anos quando tentava atravessar uma avenida no Centro de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru). Ela chegou a ser socorrida, mas deu entrada no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa em óbito.

De acordo com o registro policial, o jovem contou que seguia de bicicleta para o trabalho pela avenida Marília, por volta das 7h20, e que, no pontilhão, ao virar à direita na rua Voltaire Nogueira dos Santos, acabou atingindo a vítima quando ela atravessava a via.

Com o impacto, ambos caíram. Ainda segundo o ciclista, mesmo ferida, a idosa pediu a ele para que ligasse para a filha dela. Os dois foram socorridos por uma ambulância e encaminhados ao PS da Santa Casa local. Contudo, a mulher deu entrada na unidade já sem vida.