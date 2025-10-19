Caminhada e Pedalada Rosa destacam força e prevenção em Bauru

Atividade física, música, sorteios e solidariedade marcaram a manhã deste domingo (19) na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. A Caminhada e Pedalada Rosa, promovida pelo Grupo Amigas do Peito e pelo Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB), reuniu pacientes, familiares, amigos e apoiadores em um evento que celebrou a vida e reforçou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Neste ano, pela primeira vez, a programação uniu duas modalidades: a Caminhada de 4 km e a Pedalada de 8 km, que percorreram a principal avenida da cidade. O evento contou ainda com exames preventivos, sorteios de brindes e apresentação musical da banda Horse Power, em um clima de confraternização.

Para a presidente das Amigas do Peito, Alaise Pinheiro, o encontro também representa celebra a força das mulheres. Além de conscientizar sobre a detecção precoce da doença — que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), será a mais incidente entre mulheres brasileiras no triênio 2023–2025 —, a ação também buscou incentivar hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas e a realização de exames de rotina.