Osasco supera Bauru e conquista a Supercopa feminina de vôlei

Neste sábado, pela final da Supercopa feminina de vôlei, o Osasco duelou com Bauru no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande (MT), e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 28/26.
Com o resultado, o Osasco, atual campeão da Superliga, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, este conquistado na última temporada justamente diante do Bauru, levantou sua primeira taça do torneio. Já o Bauru, campeão em 2022, ficou com o vice-campeonato.
No primeiro set, o Osasco começou melhor e chegou a abrir quatro pontos de vantagem logo no início (6 a 2). O Bauru até conseguiu empatar o placar em três ocasiões, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 25 a 17.
O segundo set teve um roteiro semelhante. O Osasco manteve o controle do jogo, não permitiu que o adversário assumisse a liderança e fechou a parcial em 25 a 19, com uma sequência decisiva de seis pontos consecutivos na reta final.
O terceiro e último set foi o mais equilibrado. As equipes chegaram empatadas aos 22 pontos e seguiram ponto a ponto até o 28º, quando o Osasco confirmou a vitória por 28 a 26.