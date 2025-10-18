Bauru Basket é superado pelo Flamengo na estreia do NBB Caixa

O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit iniciou sua caminhada no NBB Caixa 2025/2026 na noite deste sábado (18), contra o Flamengo, no ginásio Panela de Pressão. Diante de um público de 1.490 pessoas, o Dragão acabou superado pelo placar de 102 x 86.
Depois de um primeiro período marcado pelos ataques prevalecendo sobre as defesas, a equipe carioca conseguiu se impor a partir do segundo quarto. Com bom aproveitamento nos arremessos de fora, foi para o intervalo vencendo por 60 x 39.
Após o retorno do vestiário, o Bauru reagiu. A equipe cresceu de produção, venceu o terceiro quarto por 32 x 20 e empolgou a torcida nas arquibancadas. Porém, o técnico Sérgio Hernández rodou as peças do elenco flamenguista, manteve a intensidade de seus comandados e evitou qualquer chance de virada para os donos da casa.
Apesar do revés, o treinador Paulo Jaú destacou a postura e o espírito do time bauruense. “A equipe demonstrou que vai ter brio. Não vamos desistir nunca, mas só isso não basta para sermos competitivos na competição”, afirmou. Ele também alertou para as situações que precisam ser ajustadas nas próximas rodadas: “Precisamos corrigir os erros defensivos, além de cuidar melhor da bola. Fizemos isso no segundo tempo e tivemos outra dinâmica. Então esses são os desafios para ficarmos de olho ao longo do campeonato”, completou o técnico.
Com direito a duplo-duplo, o pivô Andrézão foi o cestinha da partida, com 25 pontos e 15 rebotes. “Estou feliz com minha atuação, mas triste com a derrota. Seria melhor ter saído com a vitória, mas pecamos muito na defesa no começo do jogo, talvez por nervosismo e ansiedade. No segundo tempo voltamos melhor. Mas se quisermos buscar vitórias contra times fortes como o Flamengo, precisamos manter essa postura ao longo de toda a partida”, afirmou o camisa 23.
O armador Eugeniusz (23 pontos e 5 assistências) e o ala Alex Garcia (8 pontos e 9 assistências) também tiveram atuações de destaque. Pelo lado rubro-negro, os principais pontuadores foram os alas-pivôs Wesley e Cummings, com 22 e 20 pontos, respectivamente.
Sequência
O Bauru Basket volta à quadra na próxima segunda-feira (20), fora de casa, contra o Paulistano, às 19h30, no ginásio Antônio Prado Júnior. Este será o primeiro confronto de uma série de três partidas longe da torcida: na quinta (23), o Dragão segue na capital do estado para medir forças com o Pinheiros. Depois, no sábado (25), será a vez de encarar o Basket Osasco.