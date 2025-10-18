Bauru Basket é superado pelo Flamengo na estreia do NBB Caixa

O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit iniciou sua caminhada no NBB Caixa 2025/2026 na noite deste sábado (18), contra o Flamengo, no ginásio Panela de Pressão. Diante de um público de 1.490 pessoas, o Dragão acabou superado pelo placar de 102 x 86.

Depois de um primeiro período marcado pelos ataques prevalecendo sobre as defesas, a equipe carioca conseguiu se impor a partir do segundo quarto. Com bom aproveitamento nos arremessos de fora, foi para o intervalo vencendo por 60 x 39.

Após o retorno do vestiário, o Bauru reagiu. A equipe cresceu de produção, venceu o terceiro quarto por 32 x 20 e empolgou a torcida nas arquibancadas. Porém, o técnico Sérgio Hernández rodou as peças do elenco flamenguista, manteve a intensidade de seus comandados e evitou qualquer chance de virada para os donos da casa.