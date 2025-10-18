'Dia D': Bauru aplica 2.302 doses de vacinas neste sábado

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, aplicou 2.302 doses de vacinas neste sábado (18), "Dia D" de Multivacinação. A ação foi realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). Um ponto de vacinação também foi montado no Boulevard Shopping. Nas unidades de saúde, foi realizado ainda o "Dia D" da campanha Outubro Rosa, com ações de saúde voltadas para as mulheres.

Com o tema "Saúde em família, vacina em dia", a campanha de Multivacinação integra o esforço nacional coordenado pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população. Com foco na prevenção de doenças e na atualização das carteirinhas de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, a ação busca também evitar o retorno de enfermidades já controladas, reforçando a imunização como medida essencial de proteção individual e coletiva.

Neste ano, a estratégia dá destaque especial às vacinas do sarampo, febre amarela, coqueluche, HPV, meningite e dengue — esta última com intensificação voltada à população de 10 a 14 anos, além dos adolescentes de 15 anos que já receberam a primeira dose. Para receber as vacinas, não é necessário agendamento prévio, basta comparecer a uma unidade de saúde levando documentos pessoais e a carteira de vacinação. A campanha de Multivacinação vai até o final deste mês.