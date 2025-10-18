18 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MULTIVACINAÇÃO

'Dia D': Bauru aplica 2.302 doses de vacinas neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
A ação foi realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), além do Boulevard Shopping
A ação foi realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), além do Boulevard Shopping

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, aplicou 2.302 doses de vacinas neste sábado (18), "Dia D" de Multivacinação. A ação foi realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). Um ponto de vacinação também foi montado no Boulevard Shopping. Nas unidades de saúde, foi realizado ainda o "Dia D" da campanha Outubro Rosa, com ações de saúde voltadas para as mulheres.

Com o tema "Saúde em família, vacina em dia", a campanha de Multivacinação integra o esforço nacional coordenado pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população. Com foco na prevenção de doenças e na atualização das carteirinhas de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, a ação busca também evitar o retorno de enfermidades já controladas, reforçando a imunização como medida essencial de proteção individual e coletiva.

Neste ano, a estratégia dá destaque especial às vacinas do sarampo, febre amarela, coqueluche, HPV, meningite e dengue — esta última com intensificação voltada à população de 10 a 14 anos, além dos adolescentes de 15 anos que já receberam a primeira dose. Para receber as vacinas, não é necessário agendamento prévio, basta comparecer a uma unidade de saúde levando documentos pessoais e a carteira de vacinação. A campanha de Multivacinação vai até o final deste mês.

No Boulevard Shopping, também foram realizadas orientações de saúde e a exposição "Combatendo Vilões", com ações de conscientização sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti e escorpiões. Diversas crianças e adultos participaram da atividade.

As vacinas dos calendários infantil e adulto seguem disponíveis em todas as UBSs e USFs, de segunda a sexta-feira. Nas USFs do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra, a aplicação é realizada de segunda a sexta-feira, até às 21h. As ações do Outubro Rosa também seguem nas unidades de saúde.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários