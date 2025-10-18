Selecionados entre 2 mil, coralistas de Bauru cantam com a Osesp

Quatorze coralistas de Bauru foram selecionados entre mais de 2 mil inscritos para cantar com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) neste domingo (19), na Sala São Paulo, na Capital. O grupo integrará o projeto Leitura Pública, que neste ano apresenta o Réquiem, de Mozart — uma das obras mais emblemáticas do repertório sinfônico-coral.
Os representantes bauruenses fazem parte de diferentes grupos da cidade, entre eles o Coro Lírico de Bauru, o Coral do DAE e o Coral da Bravo Academia. A Prefeitura de Bauru apoia a participação, patrocinando o transporte até São Paulo.
Após alguns anos de pausa, a Leitura Pública retorna em 2025 convidando regentes, coros e cantores individuais a se unirem em um grande concerto coletivo na Osesp. A iniciativa busca aproximar o público da música erudita e proporcionar uma experiência de integração entre profissionais e amadores.
A entrada é gratuita e cada pessoa pode retirar até quatro ingressos.