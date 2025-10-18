Intensidade da chuva deve diminuir em Bauru, aponta IPMet

A frente fria que trouxe chuva para Bauru neste sábado (18) está se deslocando em direção ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Na prática, isso significa que as precipitações mais intensas já foram registradas na manhã de hoje. As próximas ocorrências devem ser mais moderadas no município, segundo apurou o JCNET junto ao Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp.

Mesmo com a diminuição da chuva, as temperaturas devem continuar mais amenas até a próxima terça-feira (21), em comparação à semana que termina neste sábado, período em que os termômetros ultrapassaram os 30 graus. Entre domingo (19) e terça (21), as mínimas devem ficar em torno de 11 graus e as máximas, de até 26.

A partir de quarta-feira (22), as temperaturas sobem gradualmente. Na sexta (24), os 30 graus devem ser novamente ultrapassados, em dias sem previsão de chuva.