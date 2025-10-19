Área gourmet para todos

As novidades em áreas gourmet pequenas incluem o uso de materiais versáteis e acessíveis, como porcelanato amadeirado, cerâmicas artesanais e revestimentos que imitam pedras naturais.

A funcionalidade é priorizada com a criação de áreas de circulação bem definidas, mobiliário multifuncional, sistemas de iluminação inteligentes e soluções que otimizam o espaço, como bancadas slim e integração com áreas de estar.

O foco está em um design prático e aconchegante, que pode ser adaptado a diferentes tamanhos de espaços, desde pequenos terraços a anexos maiores.