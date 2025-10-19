Área gourmet para todos

As novidades em áreas gourmet pequenas incluem o uso de materiais versáteis e acessíveis, como porcelanato amadeirado, cerâmicas artesanais e revestimentos que imitam pedras naturais.
A funcionalidade é priorizada com a criação de áreas de circulação bem definidas, mobiliário multifuncional, sistemas de iluminação inteligentes e soluções que otimizam o espaço, como bancadas slim e integração com áreas de estar.
O foco está em um design prático e aconchegante, que pode ser adaptado a diferentes tamanhos de espaços, desde pequenos terraços a anexos maiores.
PROJETO COMPLETO
Uma área gourmet pode ser montada com uma bancada slim branca com armários, churrasqueira com revestimento claro e cuba espaçosa, cooktop de duas bocas, mesa de madeira, banco paralelo à bancada e cadeiras nas cabeceiras.
No teto, uma escada metálica com degraus de porcelanato amadeirado pode ser utilizada para acesso. O piso de porcelanato amadeirado acetinado, prático e com um toque acolhedor, pode ser usado no chão e nas paredes.
A iluminação pode ser feita com arandelas e lustres, criando um ambiente aconchegante. Um guarda-corpo metálico branco pode ser instalado para segurança e, opcionalmente, um banheiro com revestimentos e acabamentos que seguem a mesma proposta da área gourmet pode ser adicionado.
Design
MATERIAIS PRÁTICOS E DURÁVEIS
Pisos e bancadas: Use porcelanato com acabamento acetinado, que é fácil de limpar e traz um toque acolhedor, similar à madeira.
Revestimentos: Aposte em cerâmicas que imitam pedras como quartzito ou granito, ou em peças de aparência artesanal para dar um toque de sofisticação sem o custo elevado dos materiais originais.
LAYOUT INTELIGENTE
Organização: Divida o espaço em áreas funcionais: uma área quente (churrasqueira, cooktop), uma área molhada (pia, bancada para preparo) e uma área fria (geladeira, adega).
Circulação: Mantenha pelo menos 90 cm de circulação ao redor da mesa para permitir o trânsito confortável de pessoas.
MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO
Versatilidade: Opte por móveis versáteis como bancos, pufes e banquetas, que podem ser movidos e usados em diferentes configurações.
Iluminação: Utilize uma combinação de arandelas, pendentes e lustres para criar diferentes cenários e um ambiente convidativo.
Pontos de TV e som: Planeje a passagem de cabos durante a obra para evitar o uso de extensões e fios aparentes.
Soluções para espaços diversos
Áreas compactas: Para espaços pequenos, uma churrasqueira compacta, bancada slim e um pequeno fogão de duas bocas podem ser suficientes, permitindo a integração com outros cômodos da casa.
Espaços externos: Em áreas com piscina ou terraço, use toldos retráteis para controlar a incidência de sol e chuva, e crie áreas de estar com sofás, poltronas e tapetes rústicos.
Projetos flexíveis: Soluções como ilhas centrais e móveis multifuncionais podem adaptar o espaço às necessidades dos moradores, permitindo mais flexibilidade na decoração e no uso.
Funcionalidade
Churrasqueira e forno: O tipo de churrasqueira (a carvão, gás ou elétrica) deve ser escolhido de acordo com a necessidade e a instalação deve ser prática e segura.
Utensílios: Organize utensílios e eletrodomésticos em locais de fácil alcance, com itens essenciais como cooktop, pia, coifa e eletrodomésticos de qualidade para facilitar o preparo de refeições.
Iluminação: A iluminação deve ser funcional e aconchegante, utilizando luminárias embutidas, spots direcionados e pendentes para garantir o conforto visual de todos.
Cobertura: Garanta uma cobertura adequada para proteger do sol e da chuva, tornando a área útil em qualquer clima.
Decoração: Adicione elementos de decoração que promovam bem-estar, como painéis de madeira, jardins verticais e iluminação harmônica.
Equipamentos de lazer: se puder, invista em equipamentos como chopeira, adega ou cervejeira, que tornam o ambiente ainda mais agradável e convidativo para todos.