Pets estimulam cérebro das crianças

Desde uma lagarta faminta até grandes baleias-jubarte, as crianças parecem universalmente fascinadas pelos animais. Mas, embora os personagens de um livro ilustrado muitas vezes estejam longe da realidade, os animais de estimação que muitos de nós temos em casa oferecem às crianças uma visão mais realista do mundo animal e um relacionamento significativo que as influencia em inúmeras outras formas.
Compreender esse relacionamento pode não apenas ajudar os pais a escolher o animal de estimação ideal para seu filho, mas também fornecer uma visão mais profunda dos fatores que compõem um relacionamento verdadeiramente bem-sucedido.
Para muitas pessoas, os animais de estimação são membros da família muito queridos que oferecem apoio em muitas etapas da vida. Eles podem ajudar os casais a consolidar seu relacionamento, atuam como colegas de brincadeiras para crianças pequenas e oferecem companhia para os pais quando os filhos saem de casa.
LIÇÕES VALIOSAS
Um estudo nos Estados Unidos concluiu que 63% das residências com bebês com menos de 12 meses de idade tinham um animal de estimação e outro na Austrália constatou um aumento de 10% das famílias com pets mais ou menos na época em que as crianças entram em idade escolar.
Muitos pais sentem intuitivamente que cuidar de um animal pode fornecer lições valiosas às crianças sobre cuidados, responsabilidade e empatia.
"É muito importante, especialmente para as crianças mais jovens, aprender que o ponto de vista de alguém pode ser diferente do dela próprio", afirma Megan Mueller, professora de interação entre seres humanos e animais da Universidade Tufts, nos Estados Unidos. "Talvez seja uma lição mais fácil de aprender com um animal do que, digamos, com um irmão ou colega."
Mas os estudos sobre os impactos benéficos dos animais de estimação sobre as crianças vão além. Eles indicam que os pets podem influenciar as habilidades sociais, a saúde física e até o desenvolvimento cognitivo das crianças.
Cuidar de animais é associado a níveis mais altos de empatia. E, para crianças com autismo e suas famílias, cuidar de animais de estimação pode ajudar a reduzir o estresse e criar oportunidades para formar relacionamentos de apoio.
Outras pesquisas demonstram que os animais também ensinam as crianças a concentrar-se. Estudos observaram crianças que cometiam menos erros em uma tarefa de classificação de objetos e precisavam de menos lembretes em uma tarefa de memória na presença de um cão na mesma sala.
Há ainda pesquisas que chegaram a indicar que, pelo menos para os adultos, o simples ato de considerar nossos animais de estimação como membros da família melhora o nosso bem-estar - embora as manchetes promovendo os amplos benefícios de ter animais de estimação costumem sofrer críticas, já que as pessoas muitas vezes acreditam que seus pets melhoram sua saúde e felicidade, mesmo quando as medições objetivas não demonstram nenhuma diferença.
Por que é bom?
Desenvolvimento social e emocional: A interação com animais promove empatia, responsabilidade e melhora as habilidades sociais. A relação de afeto pode reduzir a ansiedade e o estresse, além de promover bem-estar.
Estímulo cognitivo e motor: O contato com o animal estimula o desenvolvimento físico, a coordenação motora e habilidades cognitivas.
Saúde mental: Estudos indicam que crianças com animais de estimação tendem a ter níveis mais baixos de cortisol (hormônio do estresse) e menos problemas emocionais.
Aprendizado: Animais ensinam sobre a interdependência entre os seres vivos e a natureza.
Ocitocina: A interação com o pet libera ocitocina, o "hormônio do amor", que promove bem-estar e fortalece os laços afetivos.
Alerta
Responsabilidade: Ter um animal é um compromisso de longo prazo que exige cuidados diários e implica em custos com alimentação, vacinação e consultas veterinárias.
Riscos à saúde: É importante estar atento a possíveis alergias e a necessidade de vacinação e controle de parasitas.
Segurança: O risco de mordidas e arranhões existe, especialmente se a criança não entender o comportamento do animal. É fundamental supervisionar a interação, principalmente com crianças muito pequenas.
Preparo: Para famílias que já têm animais e estão esperando um bebê, é possível preparar o pet antes da chegada da criança, por exemplo, expondo-o a panos com o cheiro do bebê.