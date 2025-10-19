Pets estimulam cérebro das crianças

Desde uma lagarta faminta até grandes baleias-jubarte, as crianças parecem universalmente fascinadas pelos animais. Mas, embora os personagens de um livro ilustrado muitas vezes estejam longe da realidade, os animais de estimação que muitos de nós temos em casa oferecem às crianças uma visão mais realista do mundo animal e um relacionamento significativo que as influencia em inúmeras outras formas.

Compreender esse relacionamento pode não apenas ajudar os pais a escolher o animal de estimação ideal para seu filho, mas também fornecer uma visão mais profunda dos fatores que compõem um relacionamento verdadeiramente bem-sucedido.

Para muitas pessoas, os animais de estimação são membros da família muito queridos que oferecem apoio em muitas etapas da vida. Eles podem ajudar os casais a consolidar seu relacionamento, atuam como colegas de brincadeiras para crianças pequenas e oferecem companhia para os pais quando os filhos saem de casa.