Gatos curam?

Gatos têm um efeito terapêutico e contribuem para a saúde de diversas maneiras, como auxiliando no bem-estar mental e emocional, reduzindo o estresse e a pressão arterial, e promovendo a cura física através da frequência do ronronar.

Embora o conceito de cura mística seja discutido, há evidências científicas que corroboram alguns desses benefícios, como a melhora do humor e a capacidade da frequência do ronronar de beneficiar ossos e tecidos.

Os gatos convivem com os seres humanos há milhares de anos. E, muito antes de os memes e os TikToks viralizarem na internet, eles têm confortado com seus ronronados e feito rir com suas travessuras. Mas, o que dizem as pesquisas: os gatos nos fazem bem? Viver com um deles pode ter um efeito profundo - e às vezes surpreendente - em nossa saúde física e mental.