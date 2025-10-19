19 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BEM-ESTAR

Dormir mal pode sabotar a dieta

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia. Para além do impacto no humor e na disposição, dormir mal compromete o metabolismo e pode dificultar a perda de peso, segundo especialistas.

"A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios", explica Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven, referência em emagrecimento saudável.

Os efeitos negativos vão além da balança. O sono inadequado prejudica a recuperação muscular, a regulação hormonal e a disposição para atividades físicas, pontos-chave para quem busca emagrecer de forma saudável e duradoura.

Além disso, reduz a sensibilidade à insulina, comprometendo o metabolismo da glicose e favorecendo o acúmulo de gordura abdominal, considerado um dos principais fatores de risco para diabetes e doenças cardiovasculares.

"Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e treinar. O descanso noturno é o momento em que o corpo se recupera, regula hormônios e otimiza o metabolismo. Sem isso, qualquer processo de emagrecimento fica comprometido", conclui a especialista.

Como dormir melhor e emagrecer com saúde

Segundo Carolina, mudanças simples de hábito podem melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, apoiar o processo de emagrecimento:

1. Estabelecer uma rotina regular, deitar e acordar em horários semelhantes;

2. Reduzir o uso de telas como celular e televisão antes de dormir;

3. Criar um ambiente escuro e silencioso, que favoreça a produção de melatonina;

4. Evitar cafeína no fim do dia e optar por refeições leves no período noturno;

5. Incluir alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia, para estimular o relaxamento;

6. Praticar exercícios físicos regularmente, equilibrando hormônios e aumentando a energia diária.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários