Dormir mal pode sabotar a dieta

Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia. Para além do impacto no humor e na disposição, dormir mal compromete o metabolismo e pode dificultar a perda de peso, segundo especialistas.
"A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios", explica Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven, referência em emagrecimento saudável.
Os efeitos negativos vão além da balança. O sono inadequado prejudica a recuperação muscular, a regulação hormonal e a disposição para atividades físicas, pontos-chave para quem busca emagrecer de forma saudável e duradoura.
Além disso, reduz a sensibilidade à insulina, comprometendo o metabolismo da glicose e favorecendo o acúmulo de gordura abdominal, considerado um dos principais fatores de risco para diabetes e doenças cardiovasculares.
"Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e treinar. O descanso noturno é o momento em que o corpo se recupera, regula hormônios e otimiza o metabolismo. Sem isso, qualquer processo de emagrecimento fica comprometido", conclui a especialista.
Como dormir melhor e emagrecer com saúde
Segundo Carolina, mudanças simples de hábito podem melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, apoiar o processo de emagrecimento:
1. Estabelecer uma rotina regular, deitar e acordar em horários semelhantes;
2. Reduzir o uso de telas como celular e televisão antes de dormir;
3. Criar um ambiente escuro e silencioso, que favoreça a produção de melatonina;
4. Evitar cafeína no fim do dia e optar por refeições leves no período noturno;
5. Incluir alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia, para estimular o relaxamento;
6. Praticar exercícios físicos regularmente, equilibrando hormônios e aumentando a energia diária.