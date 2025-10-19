Dormir mal pode sabotar a dieta

Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia. Para além do impacto no humor e na disposição, dormir mal compromete o metabolismo e pode dificultar a perda de peso, segundo especialistas.

"A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios", explica Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven, referência em emagrecimento saudável.

Os efeitos negativos vão além da balança. O sono inadequado prejudica a recuperação muscular, a regulação hormonal e a disposição para atividades físicas, pontos-chave para quem busca emagrecer de forma saudável e duradoura.