Robô faxineiro é eleito uma das melhores invenções do ano

A revista Time incluiu um robô humanoide faxineiro em seu ranking de melhores invenções de 2025. O chamado "Figure 03", tem pouco mais de 1,70 m de altura, pesa 61 kg e consegue organizar objetos e colocar louças e roupas nas máquinas de lavar.
A invenção ainda não foi oficialmente lançada ao público. No mundo, dezenas de empresas estão competindo para ser a primeira a criar um robô humanoide viável para produção em massa por fins domésticos ou comerciais.
A Figure enfrenta forte concorrência da Optimus, marca que pertence à Tesla, de Elon Musk, e também da chinesa Unitree, entre outras.
A startup de 360 pessoas anunciou em setembro ter garantido US$ 1 bilhão em investimentos com uma avaliação de US$ 39 bilhões, e que conta com Nvidia, Amazon, OpenAI, Microsoft e Salesforce entre seus investidores.
O Figure 03 é a versão mais atualizada de uma geração de robôs da Figure AI que utiliza a inteligência artificial Helix, base para as funções da máquina.
O modelo promete ter sensores táteis que oferecem pontas dos dedos mais macias e adaptáveis, que podem detectar forças tão pequenas quanto três gramas de pressão - sensibilidade suficiente para sentir o peso de um clipe de papel descansando em seu dedo, segundo nota de divulgação da empresa.
Cada mão possui uma câmera embutida na palma, para que o sistema também tenha um feedback visual de curto alcance durante as ações.
ALGUNS PROBLEMAS
A revista Time, porém, apontou alguns problemas na ferramenta. Durante alguns testes, muitas vezes, enquanto o robô está dobrando roupas, o tecido prendia nas bordas da cesta onde eram guardadas e a máquina congelava, ficava imóvel, sem saber o que fazer. Era preciso que um engenheiro devolvesse a peça ao monte amassado para que a sequência recomeçasse.
Em outro teste, desta vez com o Figure 02, que carregava roupas para uma máquina lava e seca, o robô deixou cair uma das peças no chão e não conseguiu pegá-la por duas tentativas seguidas, antes de uma bem-sucedida terceira.
Apesar de ser uma tarefa simples para humanos, dobrar roupas é considerada uma grande conquista para a indústria robótica atual.
Isso porque um tecido amassado pode assumir muitas formas, e é difícil codificar uma máquina para que ela entenda os diferentes jeitos certos. O Figure 03 ainda tem um pouco de dificuldade em dobrar camisetas, segundo a Time.
Robô que aprende com humanos
O Figure 03 é equipado com a rede neural Helix, um sistema de inteligência artificial que busca imitar o raciocínio e os reflexos humanos. Essa estrutura permite que o robô compreenda o ambiente, tome decisões e execute movimentos com precisão.
A IA é treinada a partir de vídeos reais de pessoas realizando tarefas domésticas, para aprender a dobrar roupas, por exemplo, o robô analisou mais de 80 horas de gravações.
As demonstrações feitas na sede da empresa mostraram o humanoide colocando roupas e sabão na máquina de lavar, separando objetos e manipulando itens delicados, como ovos e cartas de baralho.
Apesar disso, a Time observou que o desempenho ainda não é perfeito: em alguns testes, o robô deixou cair roupas e teve dificuldade em dobrar camisetas.
O CEO e fundador da empresa, Brett Adcock, reconheceu as limitações, mas afirmou que elas serão corrigidas com novos ajustes na Helix.
"Queremos que o robô consiga realizar a maioria das tarefas domésticas, sozinho, durante todo o dia. Ainda não chegamos lá, mas acreditamos que isso será possível em 2026", afirmou à revista.
Cada casa terá robô em dez anos
Para Brett Adcock, CEO da Figure AI, cada casa terá um robô humanoide nos próximos dez anos, e a maior empresa do mundo será uma fabricante dessas ferramentas, conforme declarações à Time. Ele também diz, porém, que o Figure 03 ainda não está pronto para uso doméstico. O robô aprende assistindo filmagens das tarefas que precisará realizar, como interagir com ambientes de cozinha, dobrar roupas e carregar objetos. Segundo Adcock, suas habilidades de dobrar toalhas vieram de apenas 80 horas de filmagens. A capacidade de aprender novas tarefas com quantidades pequenas de dados faz parte da promessa da empresa de oferecer um menor custo de fabricação para a inteligência artificial Helix. Os componentes das articulações móveis do Figure 03 ficaram 90% mais baratos do que os de seu antecessor.
A empresa por trás da invenção
Fundada em 2022, a Figure tem sede na Califórnia e cerca de 360 funcionários. Avaliada em US$ 39 bilhões, após receber um aporte de US$ 1 bilhão em setembro, a companhia aposta que o mercado de robôs humanoides pode atingir US$ 40 trilhões nas próximas décadas. Para o fundador Brett Adcock, o futuro está na convivência entre humanos e máquinas. "Cada casa terá um humanoide. Acreditamos que haverá bilhões deles na força de trabalho, na saúde, na indústria e até no espaço", afirmou à Time.