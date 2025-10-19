Robô faxineiro é eleito uma das melhores invenções do ano

A revista Time incluiu um robô humanoide faxineiro em seu ranking de melhores invenções de 2025. O chamado "Figure 03", tem pouco mais de 1,70 m de altura, pesa 61 kg e consegue organizar objetos e colocar louças e roupas nas máquinas de lavar.

A invenção ainda não foi oficialmente lançada ao público. No mundo, dezenas de empresas estão competindo para ser a primeira a criar um robô humanoide viável para produção em massa por fins domésticos ou comerciais.

A Figure enfrenta forte concorrência da Optimus, marca que pertence à Tesla, de Elon Musk, e também da chinesa Unitree, entre outras.