Rotas do queijo paulista

O Estado de São Paulo se tornou, definitivamente, um dos maiores celeiros de produtores de queijos artesanais do Brasil. Na última semana, sete variedades do interior paulista foram destaque na 7ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, o popular Mundial de Queijos da França, uma competição que reuniu representantes de 26 países e mais de 1.900 variedades.

Todos os queijos paulistas premiados integram a Rota Turística do Queijo Artesanal Paulista (www.turismo.sp.gov.br/guia-do-queijo) e as rotas gastronômicas lançadas pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Dos dez queijos premiados com medalha de ouro, quatro são paulistas. A BelaFazenda, localizada no município de Bofete, ganhou medalha de ouro com o queijo Benzinho e prata com o queijo Goró, de massa amanteigada que remete ao cheddar inglês.