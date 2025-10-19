Rotas do queijo paulista

O Estado de São Paulo se tornou, definitivamente, um dos maiores celeiros de produtores de queijos artesanais do Brasil. Na última semana, sete variedades do interior paulista foram destaque na 7ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, o popular Mundial de Queijos da França, uma competição que reuniu representantes de 26 países e mais de 1.900 variedades.
Todos os queijos paulistas premiados integram a Rota Turística do Queijo Artesanal Paulista (www.turismo.sp.gov.br/guia-do-queijo) e as rotas gastronômicas lançadas pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.
Dos dez queijos premiados com medalha de ouro, quatro são paulistas. A BelaFazenda, localizada no município de Bofete, ganhou medalha de ouro com o queijo Benzinho e prata com o queijo Goró, de massa amanteigada que remete ao cheddar inglês.
Com três medalhas douradas, a Estância Silvania, de Caçapava, teve dois queijos premiados: um maturado com gengibre e urucum selado com casca de cera de abelha: o Dom Silvânia; e um de massa cozida maturado por 60 dias: o Real Silvania; além do iogurte natural Nectar Silvania.
Produto típico do campo e das zonas rurais de São Paulo, o queijo tem impulsionado uma extensa cadeia ligada ao Turismo Rural, um dos segmentos mais procurados pelo viajante desde o início da pandemia, com crescimento de quase 30% ao ano, segundo pesquisa do Sebrae.
A gastronomia é hoje o terceiro maior impulsionador de viagens no mundo, atrás da natureza e da cultura, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT).
Harmonizações com vinhos
A história da harmonização com queijos artesanais remonta a séculos atrás, quando os queijos começaram a ser produzidos de forma tradicional e artesanal em diferentes regiões do mundo. Com a crescente valorização dos produtos locais e artesanais, os queijos artesanais têm ganhado destaque e despertado interesse de apreciadores da gastronomia.
A harmonização de queijos, ou seja, a combinação cuidadosa de queijos com outros alimentos, tem como objetivo realçar os sabores e criar uma experiência ainda mais rica e prazerosa. O guia convida o público a embarcar nesta imersão e ter uma nova experiência gastronômica à sua mesa.
Harmonizações com queijos de cabra, búfala, vaca e ovelha: Queijos suaves: os queijos suaves harmonizam bem com vinho branco seco, como Sauvignon Blanc, Chardonnay, as frutas frescas (maçã verde, uvas verdes, figos ou fatias de pêra, essas frutas adicionam um toque de doçura e frescor à combinação.
Queijos mais intensos: os queijos intensos harmonizam com vinhos tintos de corpo médio como Pinot Noir ou, um vinho tinto mais jovem e frutado, como um Merlot. A acidez desses vinhos combina perfeitamente com a cremosidade e intensidade destes queijos equilibrando sabores, além de harmonizar com frutas secas como damasco e figos, harmoniza bem também com geleias de framboesa, mirtilo e azeite de oliva.
Queijos envelhecidos: os queijos envelhecidos harmonizam com vinhos tintos mais encorpados, como Cabernet Sauvignon ou Syrah.
Acompanham todo tipo
As harmonizações com mel, nozes, pães e torradas, ervas frescas, antepastos e folhas verdes podem ser realizadas com queijos suaves, intensos e envelhecidos.
Mel: mel de sabor suave e delicado, como mel de flores silvestres, para não sobrepor o sabor do queijo.
Nozes: as nozes como amêndoas ou nozes pecan trazem uma textura crocante e um sabor levemente adocicado que combina muito bem com o queijo.
Pães e torradas: pães rústicos ou torradas crocantes podem servir como base neutra para o queijo, realçando textura e sabor complementar.
Ervas frescas: Experimente adicionar um toque de ervas frescas, como tomilho ou alecrim, ao queijo de cabra. Essas ervas adicionam aromas e sabores sutis que realçam as características do queijo.
Antepastos: Acompanhamentos como tomates secos, azeitonas e pimentões grelhados podem adicionar uma dimensão de sabor e textura.
Folhas verdes: Uma salada de folhas verdes frescas, como rúcula ou agrião, pode oferecer um contraste refrescante para equilibrar a riqueza do queijo.
9 opções de queijarias
Bela Fazenda
A Queijaria Bela Fazenda foi fundada em outubro de 2017 na região turística do Polo Cuesta, em Bofete. A fazenda produz queijos premiados e está aberta para visitas. Em junho de 2019 ganhou uma medalha de prata com o Queijo Sinueiro no Mondial du Fromage em Tours, e em 2021 conquistou um ouro com o queijo Bem Brasil no mesmo concurso, entre outros prêmios nacionais. Aberto a visitação: Piquenique na Fazenda (consultar o estabelecimento). Passeio Ecológico Caminho do Mato (O passeio é guiado, consultar o estabelecimento). Site: www.belafazenda.com
Estância Silvania
A Estância Silvânia fica localizada em Caçapava, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Conquistou muitos prêmios nacionais e internacionais, que atestam o diferencial do Leite de Gir Leiteiro em manejo natural, a pasto, livre de hormônios e ordenhado em ordenha mecanizada com bezerro ao pé. É a primeira propriedade do país a receber o Selo Leite de Zebu, obteve duas medalhas de ouro no 6º Mondial du Fromage, concurso internacional de queijos realizado em Tours, na França. Site: www.estanciasilvania.com.br
Rancho Alegre Capril e Queijaria
O Rancho Alegre Capril e Queijaria fica em Porto Feliz, na Estrada Jacutinga, km 52, e oferece queijos de cabra com sabores únicos, bem diferentes dos feitos a partir de leite de vaca, búfala ou ovelha. Esses queijos atraem clientes fervorosos e apresentam benefícios à saúde: são menos alergênicos, fáceis de digerir, ricos em cálcio e possuem menos colesterol. Disponíveis nas versões frescas e maturadas. Para mais informações, visite o site www.caprilranchoalegre.com.br.
Queijo com Arte
O bistrô e loja da marca "Queijo com Arte" fica na Fazenda Santa Luzia, em Itapetininga. Pioneira na produção de queijos artesanais em São Paulo, a Queijo com Arte conquistou medalhas de ouro em concursos nacionais e internacionais. A empresa adota um processo de produção verticalizado, cuidando desde o cultivo dos pastos e criação das vacas até a fabricação dos queijos e preparo dos pratos em seu bistrô - uma experiência completa "do pasto ao prato". Site www.queijocomarte.com.br.
Queijaria Jeito de Mato
Produzindo queijos há cerca de 10 anos, a Queijaria Jeito de Mato fica na Estrada Municipal LD Beato, nº 4001, em Fernandópolis, e utiliza leite de vacas girolandas criadas a pasto. Entre seus produtos, destaca-se o requeijão caipira com raspas do tacho, feito manualmente, sem sal fundente ou amido. A queijaria já recebeu quatro medalhas em concursos, incluindo bronze no Mundial de Tours (2021) e seleção no Prêmio Queijo Brasil (2023). Mais informações pelo telefone (17) 99702-6383.
Pardinho Artesanal
A Pardinho Artesanal destaca-se por seus premiados queijos, como o Cuesta, super ouro no Mundial de Queijo no Brasil, e ouro no Mondial du Fromage (França). O Cuestinha e o Cuesta Azul também figuram entre os mais reconhecidos, e o Mandala acumula prêmios no Brasil e no exterior. Site: www.pardinhoartesanal.com.br.
Fazenda Atalaia
Com 160 anos de história, a Fazenda Atalaia fica em Amparo e é reconhecida internacionalmente pelo “Queijo Tulha”, vencedor do World Cheese Awards em 2016. Além de loja e restaurante, oferece visitas guiadas, degustações e imersão na cultura local. Site: www.fazendaataliaamparo.com.br.
Laticínio Tesouro
O Laticínio Tesouro fica em Santa Rita do Passa Quatro e produz queijos com leite 100% de búfala da própria fazenda. Entre seus produtos estão queijos frescos, como a muçarela de búfala, versátil e muito apreciada, e um doce de leite com sabor suave e menos açúcar. Site: www.laticiniotesouro.com.br.
Queijaria Mavit
Integrante da Rota Turística Águas, Cultura e Negócios, a Queijaria Mavit fica no distrito de Onda Branca, em Nova Granada, e é comandada pelo casal Juliana e Carlos Vitor Lamim Júnior, da quarta geração de queijeiros. Destacam-se o queijo Onda Branca, de sabor amanteigado, e o Pérola Negra, uma versão suave do parmesão com um ano de maturação. Mais informações pelo telefone (17) 99680-7039.