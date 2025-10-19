No evangelho da santa missa deste domingo, Dia Mundial das Missões, Jesus nos mostra a necessidade de "rezar sempre e nunca desistir". (cf. Lc. 18,1-8). Para conscientizar seus discípulos sobre a importância de rezar sempre, sem jamais desanimar, Jesus contou uma parábola com dois personagens: um juiz ateu, que não respeitava ninguém, e uma viúva, que lhe pedia insistentemente que fizesse justiça contra seu adversário. A viúva o importunava dia após dia, pedindo uma decisão favorável à sua causa, cuja urgência e importância eram, no mínimo, questionáveis. Surpreendentemente, o juiz decidiu atendê-la, não por justiça, mas apenas para se livrar do incômodo que ela lhe causava. Jesus concluiu a parábola dizendo: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam por Ele? Será que os fará esperar? Eu vos digo: Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra?". Como se vê, não basta uma fé superficial; é necessária uma fé firme e perseverante. Muitos podem até começar pedindo alguma graça a Deus — o que já é sinal de fé. Contudo, como a experiência mostra, muitos acabam desistindo, achando que Deus não os atende ou, pior, que nem os escuta — o que revela uma fé fraca ou inexistente. Assim, apenas alguns perseveram firmes na oração. Logo, rezar e perseverar na oração é uma questão de fé firme. Por isso, Jesus levantou a questão: "Será que ainda encontrarei fé sobre a terra?". Por outro lado, Ele também assegura que, para os perseverantes na oração, "Deus fará justiça bem depressa". Como sempre ensinou, a fé perseverante não desanima, mas sustenta a pessoa na prática constante da oração. Outro ponto que pode prejudicar a eficácia da nossa oração é pedir coisas erradas, baseados numa fé malformada. A fé firme e perseverante deve ser acompanhada por boas obras, pois palavras, por mais belas que sejam, não bastam. Como dizia o provérbio latino: verba volant - as palavras voam. O Santo Cura d'Ars perguntava: "Oraste, suplicaste […] mas jejuaste também? Fizeste vigília?". Santa Teresa d'Ávila ensinava: "Não peças fardos leves, mas costas fortes!". E o apóstolo São Tiago escreveu: "Se nada tendes, é porque nada pedis. Se pedis e não recebeis, é porque pedis mal, pois o que estais a pedir é para satisfazer as vossas paixões". (cf. Tg. 4,2-3 - cf. Youcat 507). Na primeira leitura da santa missa (cf. Ex. 17,8-13), vemos que, enquanto Moisés rezava com os braços estendidos desde a manhã até à noite, com o apoio de Aarão e Ur, Josué derrotava os amalecitas pela força da oração de Moisés. Na segunda leitura (cf. 2Tm. 3,14-4,2), São Paulo exorta Timóteo a guardar intacto o depósito da fé e a transmiti-lo fielmente, para que as pessoas compreendam as Sagradas Escrituras. Ele diz: "Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça [...]. Proclama a Palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina". Supliquemos a Deus a graça de uma fé perseverante, de "rezar sempre sem nunca desistir". Que o Senhor nos envie o seu Santo Espírito para aumentar a nossa fé e nos ensinar a rezar. Como lemos na Bíblia: "O Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir em nossas orações; mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis". (cf. Rm. 8,26). Por isso, peçamos também a graça de confiar que Deus nos atenderá, se lhe suplicarmos dia e noite. Para este Dia Mundial das Missões, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, enviou esta mensagem, conclamando todos a participarem com generosidade e fé: "Queridos irmãos e irmãs, todos os anos, no Dia Mundial das Missões, a Igreja inteira une-se em oração, especialmente pelos missionários e pelos frutos do seu trabalho apostólico. Quando fui padre e depois bispo missionário no Peru, vi com meus próprios olhos como a fé, a oração e a generosidade vividas neste dia podem transformar comunidades inteiras. Convido todas as paróquias católicas do mundo a participarem do Dia Mundial das Missões. As vossas orações e o vosso apoio ajudarão a espalhar o Evangelho, a apoiar programas pastorais de catequese, a construir novas igrejas e a cuidar das necessidades de saúde e educação dos nossos irmãos e irmãs nos territórios de missão. Neste dia 19 de outubro, ao refletirmos juntos sobre o nosso chamado batismal de sermos 'missionários da esperança entre os povos', renovemos o nosso compromisso alegre de levar Jesus Cristo, nossa Esperança, até os confins da terra. Obrigado por tudo o que farão para me ajudar a apoiar os missionários em todo o mundo. Deus os abençoe".