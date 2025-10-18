Todos poderiam ser professor!

Se tem alguém se acha “não-professor”, ainda há tempo para reverter esta condição! Professor é aquele comprometido em ensinar o outro a viver melhor. Todos devemos ter este comprometimento com filhos, irmãos, funcionários, amigos e todos que nos cercam. Compartilhar o que descobrimos e aprendemos, nos dá um prazer imenso e nos dá a sensação de que estamos na plenitude de ser humano. Tudo para que o outro se estimule a aprender, afinal ninguém ensina, é o outro que aprende!

Aristóteles observou que nada existe no cérebro que não tenha passado antes pelos órgãos dos sentidos. Aprendemos primeiro pela sensibilidade. Tudo é som, enxergar, tatear e sentir, ou quando identificado pelo cheiro, ainda mais se tiver o sabor junto. As palavras saber e sabor têm a mesma origem ou raiz, e ambas são deliciosas. Já pensou receber um bilhete assim: “- Eu te amo pelo seu saber e sabor!”

