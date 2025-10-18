Todos poderiam ser professor!

Se tem alguém se acha “não-professor”, ainda há tempo para reverter esta condição! Professor é aquele comprometido em ensinar o outro a viver melhor. Todos devemos ter este comprometimento com filhos, irmãos, funcionários, amigos e todos que nos cercam. Compartilhar o que descobrimos e aprendemos, nos dá um prazer imenso e nos dá a sensação de que estamos na plenitude de ser humano. Tudo para que o outro se estimule a aprender, afinal ninguém ensina, é o outro que aprende!
Aristóteles observou que nada existe no cérebro que não tenha passado antes pelos órgãos dos sentidos. Aprendemos primeiro pela sensibilidade. Tudo é som, enxergar, tatear e sentir, ou quando identificado pelo cheiro, ainda mais se tiver o sabor junto. As palavras saber e sabor têm a mesma origem ou raiz, e ambas são deliciosas. Já pensou receber um bilhete assim: “- Eu te amo pelo seu saber e sabor!”
CONHECIMENTO
Informação não é conhecimento! Para virar conhecimento precisa entrar nos órgãos dos sentidos, e no cérebro se fazer reflexão, transcender e elaborar raciocínios. Só depois, vem a razão, explicação ou conclusão de alguma coisa.
Kant maravilhosamente compreendeu tudo isto dizendo: “Todo nosso conhecimento nasce nos sentidos, passa pelo entendimento e termina na razão.” Depois ele ainda explicou que “A razão está em ser sempre pensando no outro, no coletivo e nunca decidir só para nós”.
Saber só para si mesmo não significa nada, não muda nada, não produz nada, não nos dá plenitude e muito menos traz felicidade. Ser professor de verdade é atuar assim: para o outro, para nós e nunca para si mesmo!
Ele nasceu em 1724 na Prússia dos atuais alemães. Ele influenciou a humanidade com seus pensamentos e reflexões, sem nunca ter saído uma única vez de sua cidade. Isto que é capacidade de pensar!
CULTURA
O que é cultura? A cultura abarca todas as atividades que apenas os humanos executam. Educação é um sistema para se ensinar e aprender. A cultura extrapola este sistema e existem pessoas cultas independentes de escolaridade, assim como diplomados limitados a conhecimentos técnicos.
Poesias, saraus, exposições, filosofia, debates, literatura, teatro, música, cinema, museus, bibliotecas e ciências. Ser professor é estimular no outro a busca do compreender a variedade, diversidade, pluralidade e riqueza que os humanos já fizeram e o farão mais ainda, diferenciando-se das demais espécies.
Cultura abre os sentidos e a mente dando ao professor a humildade de dizer que ainda sabe muito pouco sobre o conhecimento universal. Todo professor já foi aluno um dia, mas os verdadeiros continuam sendo nesta imensidão da vida e nas lições o dia a dia.
REFLEXÃO FINAL
A energia, o brilho no olhar e o impacto de saber o novo na expressão facial, são sensações indescritíveis para um verdadeiro professor tal como um semeador do futuro. A todos, inclusive eu, que tem esta sensação na arte de ensinar e aprender, parabéns pelo Dia do Professor. É bom demais ser professor e que todos sejamos assim no dia a dia. Reflitamos!