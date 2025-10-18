Sesi Vôlei Bauru e Osasco decidem neste sábado a Supercopa

A final da Supercopa Feminina 2025 de voleibol será disputada neste sábado (18). Sesi Vôlei Bauru e Osasco São Cristóvão entram em quadra a partir das 21h30, no Guanandizão, em Campo Grande, no Mato Grosso, em busca do título da competição.
É a competição que abre a temporada do vôlei no Brasil. As equipes campeãs da última edição da Copa Brasil de Vôlei Feminino e da Superliga Feminina de Vôlei se encaram em uma partida única, valendo a primeira taça da temporada.
Como o Osasco também foi o campeão da Copa Brasil, disputada no começo de janeiro deste ano, o Sesi Vôlei Bauru, vice em ambas as competições, ficou com a vaga para a partida decisiva diante da equipe da Grande São Paulo.
Disputado desde 2015, o torneio deste ano tem o atual campeão da Superliga Feminina, o Osasco, e o Sesi Vôlei Bauru.
Em todas as dez edições anteriores, foi conquistado por apenas quatro equipes: Dentil Praia Clube, Sesc RJ Flamengo, Gerdau Minas e Sesi Vôlei Bauru.
O jogo terá transmissão pelo SporTV 2 (TV a cabo) e GETV (Youtube).