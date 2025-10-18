18 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PELO TÍTULO

Sesi Vôlei Bauru e Osasco decidem neste sábado a Supercopa

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Felipe Wiira/Sesi-SP
A equipe vive um excelente momento
A equipe vive um excelente momento

A final da Supercopa Feminina 2025 de voleibol será disputada neste sábado (18). Sesi Vôlei Bauru e Osasco São Cristóvão entram em quadra a partir das 21h30, no Guanandizão, em Campo Grande, no Mato Grosso, em busca do título da competição.

É a competição que abre a temporada do vôlei no Brasil. As equipes campeãs da última edição da Copa Brasil de Vôlei Feminino e da Superliga Feminina de Vôlei se encaram em uma partida única, valendo a primeira taça da temporada.

Como o Osasco também foi o campeão da Copa Brasil, disputada no começo de janeiro deste ano, o Sesi Vôlei Bauru, vice em ambas as competições, ficou com a vaga para a partida decisiva diante da equipe da Grande São Paulo.

Disputado desde 2015, o torneio deste ano tem o atual campeão da Superliga Feminina, o Osasco, e o Sesi Vôlei Bauru.

Em todas as dez edições anteriores, foi conquistado por apenas quatro equipes: Dentil Praia Clube, Sesc RJ Flamengo, Gerdau Minas e Sesi Vôlei Bauru.

O jogo terá transmissão pelo SporTV 2 (TV a cabo) e GETV (Youtube).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários