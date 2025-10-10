10ª edição do torneio M.E.D.O. com diversas modalidades

Tradicional competição entre entidades nascida nos anos 1970, o torneio M.E.D.O. celebra a sua 10ª edição moderna com novidades. Dentre elas, duas novas modalidades: bocha e pickleball, arbitragem profissional ampliada, premiação com medalhas (ouro, prata e bronze), inscrições agora 100% digitais e duas bandas para animar o almoço festivo. O torneio será realizado a partir das 7h do próximo sábado (25), no Bauru Tênis Clube (BTC).

Com o propósito de promover integração e fortalecer laços entre profissionais das áreas de medicina, engenharia, direito e odontologia, o evento reúne disputas esportivas e momentos de confraternização. De acordo com Regiel Gambetti, diretor da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), a expectativa é juntar cerca de 300 pessoas, entre atletas, familiares e torcedores.

A presidente da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), Fabiane Bastazini, reforça que o objetivo do encontro é aproximar as profissões e conectar as pessoas. "O torneio carrega um peso histórico e é bastante notório em Bauru e região. Desta vez, o caráter é ainda mais especial, já que fazem 10 anos de sua retomada efetiva na cidade depois de um tempo pausado", explica.