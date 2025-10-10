10ª edição do torneio M.E.D.O. com diversas modalidades

Tradicional competição entre entidades nascida nos anos 1970, o torneio M.E.D.O. celebra a sua 10ª edição moderna com novidades. Dentre elas, duas novas modalidades: bocha e pickleball, arbitragem profissional ampliada, premiação com medalhas (ouro, prata e bronze), inscrições agora 100% digitais e duas bandas para animar o almoço festivo. O torneio será realizado a partir das 7h do próximo sábado (25), no Bauru Tênis Clube (BTC).
Com o propósito de promover integração e fortalecer laços entre profissionais das áreas de medicina, engenharia, direito e odontologia, o evento reúne disputas esportivas e momentos de confraternização. De acordo com Regiel Gambetti, diretor da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), a expectativa é juntar cerca de 300 pessoas, entre atletas, familiares e torcedores.
A presidente da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), Fabiane Bastazini, reforça que o objetivo do encontro é aproximar as profissões e conectar as pessoas. "O torneio carrega um peso histórico e é bastante notório em Bauru e região. Desta vez, o caráter é ainda mais especial, já que fazem 10 anos de sua retomada efetiva na cidade depois de um tempo pausado", explica.
De acordo com Walter Folkis, diretor de eventos da Assenag, as inscrições - tanto para competir, quanto para participar o almoço - agora devem ser feitas por meio da plataforma digital 'sys3', disponível no perfil do Instagram @torneiomedo. Feita a compra, um voucher será emitido com QR Code, que deverá ser apresentado no dia do torneio para acessar o clube.
Entre as modalidades esportivas deste ano estão beach tennis, futebol society, tênis de mesa, tênis de campo, biribol, futpong, snooker, xadrez, corrida, natação, truco e, agora, bocha e pickleball, que estreiam no torneio. "Algumas competições são divididas por gênero e faixas etárias de 40 e -40 anos. Outras, como truco e sinuca, por exemplo, são mistas", enfatiza Regiel.
Outra novidade da edição é a ampliação das premiações. Nos anos anteriores, apenas o campeão recebia troféu. Desta vez, os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar serão reconhecidos com medalhas de ouro, prata e bronze. A arbitragem ficará sob responsabilidade de profissionais da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, contratados pela organização do evento.
Os resultados das classificações serão divulgados ao meio-dia, e, a partir das 13h, começa a festa de confraternização, com almoço e churrasco. A animação ficará por conta das bandas estreantes no evento "O Leão" e "RB Samba".
O Torneio M.E.D.O. é organizado pela Associação Paulista de Medicina (APM), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - subseção Bauru.
Os apoiadores do evento são Palamin Soluções Em Impressão e Floricultura Flor Amor. Os patrocinadores são Unimed Bauru, Construtora Dinâmica, Mori Motors Bauru, Sicredi, Riblend Concretos Especiais, Mandaliti, GTA Engenharia, Thiago Munaro Advogados, Five Athletic, Lokan, Maestria Tintas e Sistemas, Construserve, JR Material Elétrico e Iluminação, GSBRU e Reserva Floratta.
SAIBA MAIS
Criado nos anos 1970 pelo delegado e decatleta Francisco de Assis Moura, o Chicão, o torneio nasceu com a ideia de aproximar diferentes categorias profissionais por meio do esporte. Durante cerca de 15 anos, ficou conhecido como as "Olimpíadas do M.E.D.O.".
Após um período de pausa, o evento foi reativado há cerca de 12 anos pela Assenag, com apoio do filho de Chicão, também engenheiro e herdeiro da tradição esportiva do pai. A sigla "M.E.D.O." é a abreviação de Medicina, Engenharia, Direito e Odontologia e reflete o espírito da competição, que aposta na diversidade de categorias.
SERVIÇO
O Torneio M.E.D.O. será realizado no dia 25 de outubro (sábado), a partir das 7h, no Bauru Tênis Clube (BTC), localizado na avenida José Vicente Aiello, 5-176, Vila Serrão. Mais informações com a secretaria da Assenag, pelo número: (14) 99114-1710 (Lucimara ou Jaqueline) ou no Instagram da organização: @torneiomedo.