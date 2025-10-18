A um ano da eleição, busca do voto não pode ser 'corrida maluca'

Em 4 de outubro de 2026, quase 160 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e estaduais. Parece distante, mas para os especialistas o calendário da política não corre no mesmo ritmo do relógio comum: a eleição já começou.

"Quem acreditar que a campanha se resume aos 45 dias oficiais de propaganda está condenado a começar perdendo", afirma o consultor político e estrategista de campanha Kleber Santos, especialista em neurociência política. "Eleição não se improvisa, se constrói. E a construção começa hoje."

Em várias regiões, Bauru entre elas, eleitores reclamam que raramente conseguem eleger deputados locais. A queixa se repete: há tantos candidatos da mesma área que os votos se fragmentam, permitindo que nomes de fora levem a vaga.