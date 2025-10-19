Dom Rubens Sevilha celebra 40 anos de sacerdócio com missa

A Diocese de Bauru se prepara para um momento especial neste domingo (19), quando o bispo diocesano, Dom Rubens Sevilha, da Ordem dos Carmelitas Descalços (OCD), celebra seus 40 anos de sacerdócio. A data será marcada por uma missa solene às 16h, na Catedral do Divino Espírito Santo, reunindo padres, diáconos, seminaristas e fiéis de toda a região.
A celebração também comemorará os 60 anos de vida religiosa do bispo emérito Dom Caetano Ferrari, da Ordem Franciscana dos Frades Menores, e o Jubileu do Clero e dos Seminaristas, em um encontro de ação de graças marcado pela fraternidade e pela espiritualidade.
Dom Rubens foi ordenado presbítero em 19 de outubro de 1985, na igreja matriz de São Roque (SP), pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, da Ordem dos Frades Menores. Natural de Tarabai (SP), ele nasceu em 27 de setembro de 1959 e ingressou ainda jovem no Seminário Menor dos Carmelitas Descalços, em São Roque.
Formado em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira, em São Paulo, e em Teologia pela Pontifícia Faculdade Teresianum, em Roma, Dom Rubens fez profissão religiosa na Ordem dos Carmelitas Descalços em 1980. Ao longo de sua trajetória, exerceu diversas funções, como mestre de noviços, pároco e superior provincial.
Em 2011, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória (ES) pelo Papa Bento XVI e, em 2018, o Papa Francisco o escolheu para conduzir a Diocese de Bauru, onde tomou posse em 20 de maio daquele ano.
À frente da diocese há sete anos, Dom Rubens é reconhecido pelo perfil pastoral próximo das comunidades, pelo incentivo às vocações e pela defesa da espiritualidade carmelita, centrada na oração e na simplicidade.
"É um tempo de gratidão e renovação da fé", afirmou o bispo em mensagem recente aos fiéis. "O sacerdócio é um dom que se vive a cada dia, com alegria, serviço e amor à Igreja."
A celebração de domingo promete reunir a comunidade católica bauruense em um clima de devoção e alegria - um tributo aos 40 anos de missão e entrega de Dom Rubens Sevilha à vida sacerdotal.