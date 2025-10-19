Dom Rubens Sevilha celebra 40 anos de sacerdócio com missa

A Diocese de Bauru se prepara para um momento especial neste domingo (19), quando o bispo diocesano, Dom Rubens Sevilha, da Ordem dos Carmelitas Descalços (OCD), celebra seus 40 anos de sacerdócio. A data será marcada por uma missa solene às 16h, na Catedral do Divino Espírito Santo, reunindo padres, diáconos, seminaristas e fiéis de toda a região.

A celebração também comemorará os 60 anos de vida religiosa do bispo emérito Dom Caetano Ferrari, da Ordem Franciscana dos Frades Menores, e o Jubileu do Clero e dos Seminaristas, em um encontro de ação de graças marcado pela fraternidade e pela espiritualidade.

Dom Rubens foi ordenado presbítero em 19 de outubro de 1985, na igreja matriz de São Roque (SP), pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, da Ordem dos Frades Menores. Natural de Tarabai (SP), ele nasceu em 27 de setembro de 1959 e ingressou ainda jovem no Seminário Menor dos Carmelitas Descalços, em São Roque.