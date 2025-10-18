Entrelinhas

Dinheiro
Entidades assistenciais que recebem recursos municipais e mantêm parcerias com a Prefeitura de Bauru devem se reunir na próxima terça-feira (21) com a prefeita Suéllen Rosim (PSD). Na pauta, o impacto do dissídio coletivo e os custos crescentes das instituições. O encontro contará com a presença do promotor Lucas Pimentel, do Ministério Público, e busca alternativas para equilibrar as contas sem comprometer os atendimentos.
PD e Luos
Uma das preocupações manifestadas no programa Café com Política desta sexta-feira (17) pelos debatedores (Reinaldo Cafeo, João Jabbour, Nelson Gonçalves e Ricardo Bizarra) e ouvintes/internautas foi sobre a reta final da reformulação do Plano Diretor (PD) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). O ponto da discussão foi: a quem se destina essa revisão do PD e da Luos? O consenso foi: a quem teve a capacidade de fazer lobby e esteve nas reuniões de seu interesse.
Elitizado
A conclusão dos debatedores é a de que houve pouca ou quase nenhuma participação popular nas discussões públicas dos últimos meses. Desta forma, o Plano Diretor e a Luos, que vetoram o desenvolvimento da cidade, deverão ser o que mais se alinha à visão e interesses de uma minoria que se mobilizou. Ainda há tempo para mudanças quando os projetos de lei chegarem à Câmara Municipal para discussão e aprovação.
Aliado
Elton Luiz Gobbi deixou o cargo de coordenador de Políticas para Captação de Recursos, Convênios e Parcerias da Secretaria Municipal de Governo. A função foi assumida por Willian Richard Monteiro, conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (16). Gobbi, por sua vez, passa a atuar como coordenador de Políticas Públicas para Planejamento e Projetos de Desenvolvimento Urbano.
Reconhecimento
O Museu Histórico Militar de Bauru (MHMB), que completou 17 anos em agosto, pode ser reconhecido como de utilidade pública. A proposta é do vereador Junior Rodrigues (PSD). Segundo ele, o museu tem papel pedagógico e afetivo ao apresentar a história de forma acessível a todos os públicos. O acervo, com cerca de 20 mil itens, reúne peças que contam a trajetória das Forças Armadas, das duas Grandes Guerras e, especialmente, da Revolução de 1932.
Audiência
No próximo dia 31 haverá uma audiência pública sobre a reativação da Malha Ferroviária Oeste, que passa pelos trilhos de Bauru. Será no auditório Salão Nobre do ITE, na Vila Falcão. A Câmara Municipal instituiu uma comissão temporária para acompanhar e debater os desdobramentos em torno da Malha Oeste ferroviária, cuja concessão está próxima do fim.