Entrelinhas

Dinheiro

Entidades assistenciais que recebem recursos municipais e mantêm parcerias com a Prefeitura de Bauru devem se reunir na próxima terça-feira (21) com a prefeita Suéllen Rosim (PSD). Na pauta, o impacto do dissídio coletivo e os custos crescentes das instituições. O encontro contará com a presença do promotor Lucas Pimentel, do Ministério Público, e busca alternativas para equilibrar as contas sem comprometer os atendimentos.

PD e Luos

Uma das preocupações manifestadas no programa Café com Política desta sexta-feira (17) pelos debatedores (Reinaldo Cafeo, João Jabbour, Nelson Gonçalves e Ricardo Bizarra) e ouvintes/internautas foi sobre a reta final da reformulação do Plano Diretor (PD) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). O ponto da discussão foi: a quem se destina essa revisão do PD e da Luos? O consenso foi: a quem teve a capacidade de fazer lobby e esteve nas reuniões de seu interesse.

Elitizado

A conclusão dos debatedores é a de que houve pouca ou quase nenhuma participação popular nas discussões públicas dos últimos meses. Desta forma, o Plano Diretor e a Luos, que vetoram o desenvolvimento da cidade, deverão ser o que mais se alinha à visão e interesses de uma minoria que se mobilizou. Ainda há tempo para mudanças quando os projetos de lei chegarem à Câmara Municipal para discussão e aprovação.