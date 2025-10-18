Du Mauad: Ancelotti terá muito trabalho...

Brasil precisa evoluir muito pra pensar no HEXA...
Tudo voltou ao normal na Seleção Brasileira. Depois da “euforia” após a goleada sobre a Coreia (no último dia 10), a derrota de virada pro Japão, por 3 a 2, na 3ª (14), foi um “banho de água fria” pro torcedor brasileiro. A pior campanha da história nas Eliminatórias não foi por acaso. Após 6 jogos, Carlo Ancelotti sabe que o trabalho será gigantesco. Estamos a menos de 8 meses da estreia na Copa. Pra quem acompanha o trabalho do italiano, já dá pra cravar os jogadores que estão garantidos, os que brigam por uma vaga e os que perderam espaço na convocação final. Serão 26 atletas embarcando pro tão sonhado (e cada vez mais difícil) HEXA...
Quem já “carimbou a vaga”: o goleiro Alisson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, os volantes Bruno Guimarães (até agora o grande nome da “era Ancelotti”) e Casemiro, os atacantes Raphinha e Vinicius Jr. e Rodrygo, Lucas Paquetá e Estêvão. São 10 com o passaporte pronto...
Quem começou a “fazer a mala”: os zagueiros Éder Militão e Alexsandro, o volante Andrey Santos e os atacantes João Pedro, Richarlison, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. São 7 jogadores com muita chance de embarcar. Restariam então 9 vagas pra goleiros, laterais e meio-campistas/atacante...
Quem briga pelas últimas vagas: Bento, Edesron e Hugo Souza (que falhou contra o Japão) disputam 2 vagas no gol. Nas laterais tudo aberto. Vanderson, Wesley, Danilo, Carlos Augusto, Alex Sandro, Douglas Santos e Paulo Henrique (que aproveitou bem a oportunidade) brigam por 4 vagas. Quem ainda pode aparecer na lista final é o Gerson, o Andreas Pereira e o Matheus Cunha. Além do grande nome que todos esperam: Neymar. Pra tentar melhorar um futebol que está tão apagado quanto o amarelo da camisa...
Quem já carimbou o passaporte pra Copa 2026...
A Copa do Mundo de 2026 já tem 28 Seleções com o passaporte carimbado. Faltando apenas 2 Datas FIFA (novembro de 2025 e março de 2026) pro fim das Eliminatórias, 58 seleções ainda sonham com as 20 vagas restantes (15 da Europa, 3 da Concacaf e 2 que sairão da repescagem mundial). Das 6 Confederações continentais, apenas a América do Sul e a Oceania já encerraram suas competições classificatórias...
Quem já está garantido na Copa:
América do Sul: Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai
Oceania: Nova Zelândia
Europa: apenas a Inglaterra
África: Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia
Ásia: Arábia Saudita, Catar, Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão, Jordânia e Austrália
Concacaf: Canadá, Estados Unidos e México (os 3 países sede)
Inegável que entre as 28 Seleções, as maiores candidatas ao título (nesse momento) são a Argentina e a Inglaterra...
Os favoritos e as decepções na NFL após 6 semanas...
A NFL já atingiu um terço da temporada regular. Já se foram 6 das 18 rodadas. Vamos mostrar os times que são as decepções e os que estão se consolidando como favoritos ao Super Bowl. São muitos fatores que influenciam o rendimento, entre eles o potencial do elenco, as lesões e a fase atual dos quarterbacks. Talvez a maior decepção da temporada seja o Baltimore Ravens, que tem apenas 1 vitória e 5 derrotas (com pouca chance de pós-temporada) sem contar com Lamar Jackson. Já era esperada a fraca campanha do Dallas Cowboys e do Minnesota Vikings...
Entre os que sempre são cotados como favoritos, mas estão com campanhas apenas regulares temos o Kansas City Chiefs (mas não dá apostar contra um time que tem Patrick Mahomes), o Philadelphia Eagles e o Buffalo Bills (sofrendo com lesões). Os 3 times que mais se destacam e aparecem como fortes candidatos são o Indianapolis Colts (atual líder da AFC), o Detroit Lions e o Tampa Bay Buccaneers. Os Buccs são a grande sensação após as 6 semanas, com Baker Mayfield jogando muito. Com Mike Evans, Chris Goodwin e Emeka Egbuka, o ataque de Tampa Bay é atualmente o mais forte da NFL. Olho neles...
Momento Maguila
Em pleno Outubro Rosa, o SALVE de hoje vai pras mulheres que representam o BTC pelas quadras de tênis do Brasil. Um abraço pra Juliana Pita, Samira Lima, Gisele Blasiloli e Manuela Amantini.
