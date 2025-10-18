Du Mauad: Ancelotti terá muito trabalho...

Brasil precisa evoluir muito pra pensar no HEXA...

Tudo voltou ao normal na Seleção Brasileira. Depois da “euforia” após a goleada sobre a Coreia (no último dia 10), a derrota de virada pro Japão, por 3 a 2, na 3ª (14), foi um “banho de água fria” pro torcedor brasileiro. A pior campanha da história nas Eliminatórias não foi por acaso. Após 6 jogos, Carlo Ancelotti sabe que o trabalho será gigantesco. Estamos a menos de 8 meses da estreia na Copa. Pra quem acompanha o trabalho do italiano, já dá pra cravar os jogadores que estão garantidos, os que brigam por uma vaga e os que perderam espaço na convocação final. Serão 26 atletas embarcando pro tão sonhado (e cada vez mais difícil) HEXA...

Quem já “carimbou a vaga”: o goleiro Alisson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, os volantes Bruno Guimarães (até agora o grande nome da “era Ancelotti”) e Casemiro, os atacantes Raphinha e Vinicius Jr. e Rodrygo, Lucas Paquetá e Estêvão. São 10 com o passaporte pronto...