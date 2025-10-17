17 de outubro de 2025
3 TIJOLOS DE MACONHA

Bauru: em apuração de roubo, Polícia Civil flagra dupla com droga

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Tijolos de maconha estavam dentro de uma bolsa, no assoalho do carro onde os suspeitos foram abordados pela Polícia Civil
Tijolos de maconha estavam dentro de uma bolsa, no assoalho do carro onde os suspeitos foram abordados pela Polícia Civil

Durante diligências visando ao esclarecimento de roubo ocorrido em Bauru, na tarde desta sexta-feira (17), policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam em flagrante dois homens com três tijolos de maconha.

A dupla estava nas proximidades de um estabelecimento de reciclagem no Jardim Santana e entrou rapidamente em um Gol branco ao notar a aproximação da viatura o que, de acordo com a polícia, motivou a abordagem.

Questionados, o condutor do carro, de 28 anos, e o passageiro, de 21 anos, confessaram que havia maconha no veículo. A droga, dividida em três tijolos, foi encontrada dentro de uma bolsa, no assoalho do banco traseiro.

Os dois homens foram encaminhados à sede da 1.ª DIG e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram presos, aguardando audiência de custódia, e tiveram as prisões preventivas solicitadas à Justiça.

