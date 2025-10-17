Bauru: em apuração de roubo, Polícia Civil flagra dupla com droga

Durante diligências visando ao esclarecimento de roubo ocorrido em Bauru, na tarde desta sexta-feira (17), policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam em flagrante dois homens com três tijolos de maconha.

A dupla estava nas proximidades de um estabelecimento de reciclagem no Jardim Santana e entrou rapidamente em um Gol branco ao notar a aproximação da viatura o que, de acordo com a polícia, motivou a abordagem.

Questionados, o condutor do carro, de 28 anos, e o passageiro, de 21 anos, confessaram que havia maconha no veículo. A droga, dividida em três tijolos, foi encontrada dentro de uma bolsa, no assoalho do banco traseiro.