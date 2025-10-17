Começam audiências de instrução do caso dos desvios na Apae Bauru

As audiências de instrução do processo relativo aos desvios milionários que teriam ocorrido na Apae nos últimos cinco anos, crime apurado pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), tiveram início nesta sexta-feira (17), no Fórum de Bauru, com a oitiva de duas testemunhas indicadas pela acusação. No total, 13 pessoas são rés na ação, incluindo o ex-presidente da entidade Roberto Franceschetti Filho, condenado pelo assassinato da ex-secretária executiva da Apae Claudia Lobo, e familiares dela.

Prestaram depoimento ao juiz Jair Antonio Pena Júnior o delegado Cledson do Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Deic, que descobriu os desvios durante as investigações do sumiço de Claudia Lobo, e uma funcionária de uma empresa que prestou serviços para a entidade.

Nascimento falou sobre o primeiro depoimento prestado por Franceschetti, quando ele alegou que retiravam dinheiro da conta da Apae para repassar aos funcionários a título de adiantamento, repondo os valores ao final do ano financeiro, na tentativa de justificar uma eventual quebra de sigilo.