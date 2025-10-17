Apae negocia com prefeitura restituição gerada na gestão passada

O presidente da Câmara de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), e a prefeita Suéllen Rosim (PSD), juntamente com representantes da Apae Bauru, reuniram-se nesta quinta-feira (16) para discutir as glosas (cancelamento e devolução) de valores aplicadas pelas secretarias municipais de Educação e Assistência Social, referentes a serviços prestados pela instituição não comprovados na gestão passada da entidade, acusada de desvios.

O encontro ocorreu na sala de reuniões da Praça das Cerejeiras e contou também com as presenças do secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; da secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim; do secretário de Educação, Nilson Ghirardello; e da coordenadora de Políticas Públicas e Gestão Administrativa da Secretaria de Educação, Andressa Forato. Participaram ainda representantes da Diretoria Executiva (triênio 2024/2027) da Apae: a presidente Maria Amélia Moura Pini Ferro; o 1º vice-presidente Emerson Crivelli; o coordenador-geral José Francisco Hernandes Sandrin; e o advogado institucional Davi Ricardo Gonçalves.

Segundo os dados apresentados, a Secretaria de Educação glosou R$ 309.126,64 e a Secretaria de Assistência Social, R$ 54.611,16, totalizando R$ 363.737,80 a serem ressarcidos ao Município. Além disso, a Apae informou que possui um débito de R$ 170.504,20 junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, elevando o montante de valores glosados, nos âmbitos municipal e estadual, para R$ 534.242,00.