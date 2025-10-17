Bauru registra chuva forte com vento e granizo nesta sexta-feira

Uma chuva forte, acompanhada de vento, atinge Bauru na tarde desta sexta-feira (17). Em diversas regiões da cidade, como é o caso do Jardim Bela Vista, há relatos de queda de granizo.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcelo Ryal, informou que equipes de podas e da CPFL estão de prontidão para atender eventuais ocorrências.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), uma nova frente fria se aproxima do Estado de São Paulo nesta sexta, causando aumento da nebulosidade e chuva nas regiões oeste e sul. As temperaturas seguem elevadas.