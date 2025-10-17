17 de outubro de 2025
ALTAS TEMPERATURAS

Bauru registra chuva forte com vento e granizo nesta sexta-feira

Priscila Medeiros
No Jardim Bela Vista, houve queda de granizo
No Jardim Bela Vista, houve queda de granizo

Uma chuva forte, acompanhada de vento, atinge Bauru na tarde desta sexta-feira (17). Em diversas regiões da cidade, como é o caso do Jardim Bela Vista, há relatos de queda de granizo.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcelo Ryal, informou que equipes de podas e da CPFL estão de prontidão para atender eventuais ocorrências.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), uma nova frente fria se aproxima do Estado de São Paulo nesta sexta, causando aumento da nebulosidade e chuva nas regiões oeste e sul. As temperaturas seguem elevadas.

