Expo Viva Inclusão promove acolhimento para famílias atípicas

Neste domingo (19), a cidade de Bauru será palco de um evento especial dedicado à inclusão, acolhimento e orientação de famílias atípicas. A Expo Viva Inclusão, que acontece na SORRI Bauru, reunirá cerca de mil pessoas em uma programação diversificada voltada à conscientização e valorização das pessoas com deficiência, transtornos, síndromes e doenças raras.

Idealizada pela Família TEA Bauru – grupo que reúne mais de 500 famílias e atua desde 2016 – em parceria com o Movimento Todos Pelo Autismo, a Expo Viva Inclusão marca as comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro). O evento tem como propósito principal promover o acolhimento, o acesso à informação e a integração social entre famílias, profissionais e comunidade.

A programação contará com oficinas, rodas de conversa, palestras, atrações culturais e espaços sensoriais, além de um grande mutirão de orientação especializada, que oferecerá atendimentos nas áreas jurídica, psicológica, educacional e de saúde. Entre os temas abordados estão o manejo de crises, seletividade alimentar, inclusão escolar e prevenção à exploração sexual.