Expo Viva Inclusão promove acolhimento para famílias atípicas

Neste domingo (19), a cidade de Bauru será palco de um evento especial dedicado à inclusão, acolhimento e orientação de famílias atípicas. A Expo Viva Inclusão, que acontece na SORRI Bauru, reunirá cerca de mil pessoas em uma programação diversificada voltada à conscientização e valorização das pessoas com deficiência, transtornos, síndromes e doenças raras.
Idealizada pela Família TEA Bauru – grupo que reúne mais de 500 famílias e atua desde 2016 – em parceria com o Movimento Todos Pelo Autismo, a Expo Viva Inclusão marca as comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro). O evento tem como propósito principal promover o acolhimento, o acesso à informação e a integração social entre famílias, profissionais e comunidade.
A programação contará com oficinas, rodas de conversa, palestras, atrações culturais e espaços sensoriais, além de um grande mutirão de orientação especializada, que oferecerá atendimentos nas áreas jurídica, psicológica, educacional e de saúde. Entre os temas abordados estão o manejo de crises, seletividade alimentar, inclusão escolar e prevenção à exploração sexual.
As crianças também terão espaço garantido no Espaço Lúdico Inclusivo, que oferecerá brincadeiras adaptadas, oficinas criativas e personagens animados. Haverá ainda um espaço sensorial e de relaxamento, além de uma exposição e venda de produtos inclusivos e uma praça de alimentação adaptada, cuja renda será revertida para instituições parceiras.
Para a idealizadora do evento, Renata Ferreguti, a Expo Viva Inclusão é mais do que um dia de atividades é um movimento de transformação social. “Nosso objetivo é acolher, informar e conectar pessoas. Muitas famílias se sentem sozinhas diante dos desafios do cotidiano atípico, e queremos mostrar que elas não estão sozinhas. A inclusão começa quando existe empatia, e esse evento é uma forma de construir pontes e fortalecer essa rede de apoio”, destaca Renata.
A iniciativa conta com o apoio de instituições e entidades locais, como SORRI, APAE, AFAPAB, Instituto Florir, Lions Clube Bauru Autismo, além de clínicas como Accanto e Atlas, o projeto Inclusão no Reino, e mais de 50 empresas e clínicas parceiras. Os recursos arrecadados serão destinados às instituições participantes e ao grupo Família TEA Bauru.
A Expo Viva Inclusão promete ser um dia de troca, aprendizado e acolhimento, reforçando a importância da empatia e da informação acessível para uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Saiba mais sobre o projeto: Instagram @familiateabauru ou pelo WhatsApp (14) 99101-2961.