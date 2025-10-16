Bauru: PSC receberá atendimentos de psiquiatria a partir desta 6ª

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, informa que vai mudar os atendimentos de psiquiatria de casos encaminhados pelo Samu ou por unidades de urgência. O atendimento, que era realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ipiranga, vai para o Pronto Socorro Central (PSC) a partir desta sexta-feira (17).
De acordo com o Executivo, os atendimentos estavam sendo realizados na UPA Ipiranga desde o período da pandemia, uma vez que o PSC, na época, ficou como exclusivo para casos de Covid-19.
Depois, o PSC voltou a funcionar como unidade de referência para casos de outras especialidades que aguardam internação ou que são encaminhados pelas UPAs, Samu e Corpo de Bombeiros e, agora, volta a atender também a psiquiatria para casos encaminhados pelo Samu ou demais unidades de saúde.
A prefeitura ressalta que a mudança da UPA Ipiranga para o PSC terá um período de adaptação. "A ala que receberá os pacientes de psiquiatria foi reformada, com recursos e equipes próprios da Secretaria de Saúde", informa, em nota.
"Todas as UPAs atendem casos psiquiátricos, e aqueles que precisam de acompanhamento mais prolongado ou aguardam vaga de internação passarão a ser atendidos no PSC. A medida tem como objetivo dar mais conforto e qualidade no atendimento aos usuários e melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos", complementa.