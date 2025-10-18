Outubro rosa: o que você precisa saber sobre câncer de mama

Outubro Rosa é a iniciativa para falarmos mais sobre a prevenção do câncer de mama e, claro, meu espaço aqui não vai ser diferente. Neste domingo, ressalto 6 pontos essenciais sobre o tema.
Minha dica: leia com atenção e repasse às mulheres próximas a você. Vamos juntas nessa!
1. Mantenha os exames em dia
A prevenção do câncer de mama começa com o autocuidado e o acompanhamento regular da saúde. Desde o dia 23 de setembro de 2025, o Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia para mulheres entre 40 e 49 anos pelo SUS, uma medida importante para garantir o diagnóstico precoce. Antes, esse exame de rastreamento era indicado prioritariamente para mulheres entre 50 e 69 anos. Agora, com essa mudança, mais brasileiras poderão contar com esse recurso essencial.
Além disso, manter a rotina de visitas ao ginecologista é fundamental. Esses profissionais orientam sobre quando e como realizar os exames preventivos e mamografias, considerando o histórico pessoal e familiar. Não espere sentir algo para buscar ajuda — a prevenção é o caminho mais seguro.
2. As possibilidades de cura são altas, quando diagnosticado cedo
O câncer de mama, quando detectado em estágio inicial, tem altas chances de cura. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as taxas de sobrevida após cinco anos podem ultrapassar 90% quando o diagnóstico é feito precocemente. Isso reforça a importância de não adiar os exames preventivos e de estar atenta a qualquer alteração nas mamas.
Lembre-se de que os sintomas nem sempre são visíveis ou dolorosos no início, por isso os exames de imagem são aliados fundamentais. Quanto mais cedo o tratamento é iniciado, menos agressivas tendem a ser as intervenções.
3. Converse com mais mulheres, estimule-as a se cuidar
Falar sobre câncer de mama ainda é tabu em muitos espaços, mas é justamente a conversa que pode salvar vidas. Criar uma rede de apoio entre amigas, familiares e colegas é essencial para estimular o cuidado mútuo. Perguntar se aquela amiga já fez sua mamografia ou lembrar sua mãe da consulta com o ginecologista pode fazer toda a diferença.
Mais do que um mês de campanha, o Outubro Rosa é um chamado à empatia, à escuta e à conscientização. Ao compartilhar informações e histórias, quebramos o medo e desmistificamos o diagnóstico. Cuidar de si é também um ato de amor com quem está ao redor.
4. Uma vida saudável ajuda na prevenção
Manter hábitos saudáveis é um dos pilares na prevenção de diversos tipos de câncer, inclusive o de mama. Praticar atividades físicas regularmente, manter uma alimentação equilibrada, controlar o peso corporal, evitar o consumo de álcool e não fumar são atitudes que reduzem significativamente os riscos.
Segundo o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida. Isso mostra como as escolhas diárias têm impacto direto na saúde a longo prazo. Prevenir é, muitas vezes, tão importante quanto tratar.
5. A pandemia impactou diagnósticos
Durante os anos mais críticos da pandemia de COVID-19, muitas mulheres deixaram de fazer exames de rotina e acompanhamento médico. Isso resultou em atrasos nos diagnósticos e, consequentemente, em casos detectados em estágios mais avançados da doença.
A lição que fica é que não podemos deixar o cuidado com a saúde para depois. Os exames preventivos devem ser prioridade na sua agenda..
6. O SUS está apto a realizar tratamentos e diagnósticos
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece mamografias, consultas e tratamento para o câncer de mama gratuitamente em todo o território nacional. Com a recente ampliação da faixa etária para a mamografia de rastreamento, o acesso ao diagnóstico precoce se torna ainda mais inclusivo.
Além disso, o SUS conta com centros especializados em oncologia, equipes multidisciplinares e protocolos clínicos bem definidos para tratar a doença com qualidade. Informar-se sobre os direitos e os serviços disponíveis é parte fundamental do autocuidado e do fortalecimento do sistema público de saúde.
Use o Outubro Rosa como alerta para marcar seus exames e ida ao médico, caso ainda não tenha feito, e também como assunto com outras mulheres. Cuidar de nós e de quem está próxima é um ato de amor.
Um forte abraço e até o próximo domingo,
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027