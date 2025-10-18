Outubro rosa: o que você precisa saber sobre câncer de mama

Outubro Rosa é a iniciativa para falarmos mais sobre a prevenção do câncer de mama e, claro, meu espaço aqui não vai ser diferente. Neste domingo, ressalto 6 pontos essenciais sobre o tema.

Minha dica: leia com atenção e repasse às mulheres próximas a você. Vamos juntas nessa!

1. Mantenha os exames em dia