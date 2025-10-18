18 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ORGANIZER

Marcenaria Personalizada II


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Continuando o tema da quinzena passada, a Marcenaria Personalizada não se aplica apenas para móveis em projeto. Também podemos lançar mão desse recurso para móveis já existentes. Sempre podemos fazer melhorias, otimizando espaço e principalmente a funcionalidade, de acordo com a necessidade.

Se você já possui o seu armário, mas ele não é confortável, sempre podemos melhorar.

Uma sapateira com as alturas das prateleiras redimensionadas triplica o espaço, podendo acomodar muitos pares a mais, como no antes e depois à seguir:

E trocar nichos por um cabideiro? É perfeito! Sempre digo que podemos e devemos pendurar até 90% das nossas roupas. Nessa sequência abaixo foi exatamente o que fiz, troquei nichos por um cabideiro. E as prateleiras que sobraram foram reaproveitadas redimensionando outro armário.

O livro "Personal Organizer, 10 profissionais apresentam possibilidades de atuação na Organização Profissional", o segundo livro que tive a honra de ser convidada para participar como coautora, o meu capítulo é exatamente: Marcenaria personalizada. Como profissional, essa é uma das minhas paixões.

Claro que um olhar técnico e treinado proporciona um resultado muito mais eficaz. O objetivo é levar conforto, além de uma rotina mais tranquila, funcional e eficiente para as famílias.

Abençoada semana!

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários