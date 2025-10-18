Marcenaria Personalizada II

Continuando o tema da quinzena passada, a Marcenaria Personalizada não se aplica apenas para móveis em projeto. Também podemos lançar mão desse recurso para móveis já existentes. Sempre podemos fazer melhorias, otimizando espaço e principalmente a funcionalidade, de acordo com a necessidade.

Se você já possui o seu armário, mas ele não é confortável, sempre podemos melhorar.

Uma sapateira com as alturas das prateleiras redimensionadas triplica o espaço, podendo acomodar muitos pares a mais, como no antes e depois à seguir: