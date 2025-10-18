Marcenaria Personalizada II

Continuando o tema da quinzena passada, a Marcenaria Personalizada não se aplica apenas para móveis em projeto. Também podemos lançar mão desse recurso para móveis já existentes. Sempre podemos fazer melhorias, otimizando espaço e principalmente a funcionalidade, de acordo com a necessidade.
Se você já possui o seu armário, mas ele não é confortável, sempre podemos melhorar.
Uma sapateira com as alturas das prateleiras redimensionadas triplica o espaço, podendo acomodar muitos pares a mais, como no antes e depois à seguir:
E trocar nichos por um cabideiro? É perfeito! Sempre digo que podemos e devemos pendurar até 90% das nossas roupas. Nessa sequência abaixo foi exatamente o que fiz, troquei nichos por um cabideiro. E as prateleiras que sobraram foram reaproveitadas redimensionando outro armário.
O livro "Personal Organizer, 10 profissionais apresentam possibilidades de atuação na Organização Profissional", o segundo livro que tive a honra de ser convidada para participar como coautora, o meu capítulo é exatamente: Marcenaria personalizada. Como profissional, essa é uma das minhas paixões.
Claro que um olhar técnico e treinado proporciona um resultado muito mais eficaz. O objetivo é levar conforto, além de uma rotina mais tranquila, funcional e eficiente para as famílias.
Abençoada semana!