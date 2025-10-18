Serviços crescem 0,1%

Em agosto de 2025, o volume de serviços variou 0,1% frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal). É o sétimo resultado positivo seguido, período em que acumulou alta de 2,6%. Com isso, o setor está 18,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ápice da sua série histórica. Na série sem ajuste sazonal, frente a agosto de 2024, o volume de serviços avançou 2,5%, a 17ª taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 2,6%. Em 12 meses, houve alta de 3,1%, marcando uma ligeira aceleração do ritmo de crescimento frente ao acumulado até julho (3,0%). A variação de 0,1% no volume de serviços, na passagem de julho para agosto de 2025 (com ajuste sazonal), foi acompanhada por quatro das cinco atividades, com destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%), que emplacaram o quarto resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,0%. Os demais avanços vieram de transportes (0,2%); serviços prestados às famílias (1,0%); e outros serviços (0,6%). Já informação e comunicação (-0,5%) exerceu a única retração, eliminando, integralmente, o ganho de julho (0,5%).
Varejo tem resultado positivo em 0,2%
O volume de vendas no varejo restrito subiu 0,2% em agosto, em relação a julho, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo IBGE. É a primeira alta após quatro meses de taxas negativas. Em julho, o comércio havia caído 0,2%, dado revisado de uma queda inicial de 0,3%. Na comparação com agosto de 2024, o varejo restrito avançou 0,4%. O setor acumula alta de 1,6% em 2025 e de 2,2% nos últimos 12 meses.
Inflação na Argentina: 31,8% em 12 meses
A inflação na Argentina foi de 2,1% em setembro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). O dado acelerou em relação aos 1,9% registrados em agosto - e foi a maior inflação mensal desde abril. O índice acumulado em 12 meses até setembro ficou em 31,8%, abaixo dos 33,6% registrados no mês anterior.
FMI projeta crescimento de 2,4% para o Brasil
O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a projeção de crescimento do Brasil este ano mas passou a ver uma desaceleração mais intensa em 2026, citando o impacto das tarifas dos Estados Unidos e apontando sinais de moderação da atividade. O relatório Perspectiva Econômica Global mostrou que o FMI prevê agora expansão de 2,4% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) este ano, 0,1 ponto percentual a mais do que na projeção feita em julho. Mas para 2026 a conta foi reduzida em 0,2 ponto, a 1,9%. A projeção do FMI para a economia brasileira este ano é ligeiramente melhor do que a do governo, que prevê uma expansão de 2,3%. Para 2026, entretanto o Ministério da Fazenda está mais otimista, com uma estimativa de crescimento de 2,4%.
Prepare-se para a Black Friday
O mês que vem tem a já tradicional Black Friday e é agora que você deve planejar suas compras. Primeiramente monte uma lista de desejos com os produtos que realmente precisa ou quer. Defina um orçamento máximo para evitar dívidas e compras por impulso. Comece a acompanhar os preços daqui para frente para saber se o desconto é real. Use comparados de preços disponíveis na internet. Fique atento as promoções que já se iniciam no início do mês de novembro. Fique atento aos cupons promocionais e cashback. Frete grátis é outro atrativo. Percorra o comércio local, presencial, e observe as promoções. O acesso as redes sociais das empresas locais podem ajudar na decisão. Por fim, cuidado com os golpes. Lembre-se: não é porque o produto esteja com preço convidativo que você precisa comprar. Tenha certeza da real necessidade em adquirir o produto.
Mude já, mude para melhor!
Olhar o lado positivo das coisas é como abrir uma janela em meio à tempestade: não muda o clima, mas muda a forma como você atravessa o caminho. Mude já, mude para melhor!