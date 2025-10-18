Serviços crescem 0,1%

Em agosto de 2025, o volume de serviços variou 0,1% frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal). É o sétimo resultado positivo seguido, período em que acumulou alta de 2,6%. Com isso, o setor está 18,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ápice da sua série histórica. Na série sem ajuste sazonal, frente a agosto de 2024, o volume de serviços avançou 2,5%, a 17ª taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 2,6%. Em 12 meses, houve alta de 3,1%, marcando uma ligeira aceleração do ritmo de crescimento frente ao acumulado até julho (3,0%). A variação de 0,1% no volume de serviços, na passagem de julho para agosto de 2025 (com ajuste sazonal), foi acompanhada por quatro das cinco atividades, com destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%), que emplacaram o quarto resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,0%. Os demais avanços vieram de transportes (0,2%); serviços prestados às famílias (1,0%); e outros serviços (0,6%). Já informação e comunicação (-0,5%) exerceu a única retração, eliminando, integralmente, o ganho de julho (0,5%).

Varejo tem resultado positivo em 0,2%

O volume de vendas no varejo restrito subiu 0,2% em agosto, em relação a julho, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo IBGE. É a primeira alta após quatro meses de taxas negativas. Em julho, o comércio havia caído 0,2%, dado revisado de uma queda inicial de 0,3%. Na comparação com agosto de 2024, o varejo restrito avançou 0,4%. O setor acumula alta de 1,6% em 2025 e de 2,2% nos últimos 12 meses.