Leilão de gado encerra Festa da Padroeira neste domingo

O tradicional leilão de gado promovido pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida será neste domingo (19), na Fazenda Santa Rita, localizada na rodovia Bauru-Arealva, e encerrará as festividades em homenagem à Padroeira do Brasil. Neste ano, cerca de 50 animais entre éguas, porcos, bezerros e carneiros estarão disponíveis para lances. A programação da 13ª edição do evento conta com a celebração de missa sertaneja, carreata e almoço especial à vontade com costela de chão.
Os convites do almoço podem ser adquiridos pelo valor de R$ 55,00, que inclui costela e porco de chão à vontade, além de acompanhamentos como arroz, feijão, farofa e salada. Haverá venda de bebidas no local, portanto, não é permitido levar cooler.
Crianças de até 10 anos de idade não pagam a entrada, e podem se divertir na área infantil gratuita disponibilizada pela organização do evento.
PROGRAMAÇÃO
10h – Carreata saindo do santuário
11h – Missa sertaneja
12h30 às 15h – Almoço especial
16h – Leilão de gado
SERVIÇO
13° Leilão de gado do Santuário de Nossa Senhora Aparecida
Local: Fazenda Santa Rita, rodovia Bauru–Arealva (km 357)
Para mais informações: (14) 99105-8502 secretaria e (14) 98226-0500 Marta