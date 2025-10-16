Leilão de gado encerra Festa da Padroeira neste domingo

O tradicional leilão de gado promovido pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida será neste domingo (19), na Fazenda Santa Rita, localizada na rodovia Bauru-Arealva, e encerrará as festividades em homenagem à Padroeira do Brasil. Neste ano, cerca de 50 animais entre éguas, porcos, bezerros e carneiros estarão disponíveis para lances. A programação da 13ª edição do evento conta com a celebração de missa sertaneja, carreata e almoço especial à vontade com costela de chão.

Os convites do almoço podem ser adquiridos pelo valor de R$ 55,00, que inclui costela e porco de chão à vontade, além de acompanhamentos como arroz, feijão, farofa e salada. Haverá venda de bebidas no local, portanto, não é permitido levar cooler.

Crianças de até 10 anos de idade não pagam a entrada, e podem se divertir na área infantil gratuita disponibilizada pela organização do evento.