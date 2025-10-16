Caminhão desgovernado atinge carro com mãe e filha em Bauru

O que poderia ter terminado em tragédia virou um susto enorme para uma mãe e sua filha de 13 anos, no início da tarde desta quinta-feira (16), no Centro de Bauru. Um caminhão carregado com cerca de três toneladas de tinta perdeu o freio e atingiu o carro em que as duas estavam, no cruzamento da rua Primeiro de Agosto com a avenida Nações Unidas.
O veículo estava estacionado para realizar a descarga de materiais quando começou a descer desgovernado pela via. Ele colidiu contra uma Parati parada no semáforo, onde estavam mãe de 45 anos e filha, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.
Clifer Maia, que ajudava na descarga no momento do acidente, contou que tentou alertar as vítimas ao perceber o caminhão ganhando velocidade.
“Comecei a gritar para que ela saísse. A motorista ainda conseguiu jogar o carro um pouco para a direita, mas mesmo assim foi atingida”, relatou. Segundo ele, o caminhão só parou após bater na coluna do semáforo do outro lado da avenida.
O impacto não chegou a derrubar a carga, mas por pouco o episódio não teve consequências mais graves. “Fiquei desesperado. Se os paletes tombam, aquelas latas iam esmagar o carro”, lembrou Clifer.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e o local segue sob perícia da Polícia Científica. As causas do acidente estão sendo investigadas.