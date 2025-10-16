Caminhão desgovernado atinge carro com mãe e filha em Bauru

O que poderia ter terminado em tragédia virou um susto enorme para uma mãe e sua filha de 13 anos, no início da tarde desta quinta-feira (16), no Centro de Bauru. Um caminhão carregado com cerca de três toneladas de tinta perdeu o freio e atingiu o carro em que as duas estavam, no cruzamento da rua Primeiro de Agosto com a avenida Nações Unidas.

O veículo estava estacionado para realizar a descarga de materiais quando começou a descer desgovernado pela via. Ele colidiu contra uma Parati parada no semáforo, onde estavam mãe de 45 anos e filha, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

Clifer Maia, que ajudava na descarga no momento do acidente, contou que tentou alertar as vítimas ao perceber o caminhão ganhando velocidade.