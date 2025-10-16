Tamanduá-bandeira é flagrado em condomínio de Bauru; VÍDEO

Um tamanduá-bandeira surpreendeu moradores ao ser flagrado circulando pelas ruas do Condomínio Cyrela, às margens da rodovia João Baptista Cabral Rennó, próximo ao Canil da Polícia Militar, em Bauru, na noite desta quarta-feira (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o animal, típico do Cerrado.

De hábitos noturnos e solitários, o tamanduá-bandeira é o maior da espécie, podendo pesar cerca de 40 quilos e atingir até 2,1 metros de comprimento — do focinho à ponta da cauda. Por conta do tamanho, os três bombeiros que estiveram no residencial inicialmente precisaram do reforço de outros três. Ele foi capturado na garagem de uma residência, onde permaneceu acuado entre um carro e uma motocicleta. Posteriormente devolvido ao seu habitat natural, sem ferimentos aparentes, acrescentou a corporação.

Segundo o zootecnista Luiz Pires, que foi diretor do Zoológico Municipal de Bauru por 36 anos, o aparecimento do animal pode estar relacionado aos recentes incêndios na região, à busca por alimento e à proximidade do condomínio com áreas de vegetação nativa.