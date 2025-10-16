Oposição (Chapa 1) vence a eleição no Sinserm em Bauru

A Chapa 1 – Renovação e Compromisso, de oposição, venceu a eleição no Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru e região (Sinserm), realizada nesta quarta-feira (15). Ela recebeu 268 votos, contra 188 da Chapa 2 – Democracia e Luta. A nova diretoria estará à frente da entidade no período de 2026 a 2029.

A votação se estendeu por três dias. Ao todo, foram contabilizados 456 votos válidos, além de 2 nulos e 1 em branco, somando 459 votos registrados. O anúncio oficial do resultado foi feito às 23h47 desta quarta-feira (15), pelo presidente da Mesa de Apuração, Gustavo Araújo. A apuração, acompanhada em tempo real pelos servidores, marcou o encerramento de um processo considerado transparente e participativo pela Comissão Eleitoral.

A eleição ocorreu nos dias 13, 14 e 15 de outubro, com urnas itinerantes que percorreram diferentes locais de trabalho, além de uma mesa coletora fixa instalada na sede do sindicato. O formato visou garantir a participação do maior número possível de servidores, mantendo a tradição de descentralizar o processo eleitoral, informa a comissão eleitoral.