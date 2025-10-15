DAE mantém rodízio, mas imóveis já recebem água todos os dias

Apesar de o rodízio no abastecimento de água ainda não ter sido suspenso oficialmente em Bauru, todas as regiões atendidas pelo Rio Batalha voltaram a receber água normalmente nas torneiras, conforme informou a Prefeitura de Bauru. A melhora é resultado direto das chuvas registradas na última segunda-feira (13), que somaram 64,2 milímetros, contabilizados pelo Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet).
O volume foi suficiente para recuperar o nível da lagoa de captação, que se mantém em 3,47 metros na tarde desta quarta-feira (15) - acima dos 3,20 metros considerados ideais para garantir o fornecimento a cerca de 100 mil moradores. Mesmo com a melhora, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que o rodízio permanece vigente.
A autarquia explicou, em nota, que as análises sobre o racionamento são feitas diariamente e que ainda é cedo para anunciar o fim do sistema. Reforçou ainda o pedido de uso consciente da água para evitar novo colapso em caso de estiagem.
A informação sobre o abastecimento diário de todos os imóveis nas regiões da Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás, Vila Falcão, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial, Altos da Cidade e Centro foi dada pelo secretário de Governo, Renato Purini. “Não há necessidade de levar água para a população em dias alternados, porque há vazão suficiente na Estação de Tratamento de Água (ETA). A expectativa, se tivermos chuvas regulares a partir de agora, é o DAE suspender o rodízio. Ele não foi encerrado para evitar o risco de ter que implantá-lo novamente”, afirma.
Purini destaca que a lagoa está assoreada, o que limita sua profundidade média a cerca de 1,20 metro, embora o ponto de captação tenha 3,20 metros nas condições ideais. “Essa última chuva foi boa, porém, se não tivermos outras nos próximos dez dias, corremos o risco de queda do nível da lagoa devido ao assoreamento. É um problema que o DAE está trabalhando para resolver em curto prazo”, completa.
Segundo o IPMet, uma nova frente fria avançará pelo Estado no sábado (18), trazendo chuvas e trovoadas isoladas, que devem ocorrer ao longo do dia em várias regiões, variando de intensidade. Há previsão também de descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais. Em Bauru, deve chover aproximadamente 20 milímetros, o que deve contribuir para manter o nível da lagoa de captação do Rio Batalha estável.