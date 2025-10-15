DAE mantém rodízio, mas imóveis já recebem água todos os dias

Apesar de o rodízio no abastecimento de água ainda não ter sido suspenso oficialmente em Bauru, todas as regiões atendidas pelo Rio Batalha voltaram a receber água normalmente nas torneiras, conforme informou a Prefeitura de Bauru. A melhora é resultado direto das chuvas registradas na última segunda-feira (13), que somaram 64,2 milímetros, contabilizados pelo Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet).

O volume foi suficiente para recuperar o nível da lagoa de captação, que se mantém em 3,47 metros na tarde desta quarta-feira (15) - acima dos 3,20 metros considerados ideais para garantir o fornecimento a cerca de 100 mil moradores. Mesmo com a melhora, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que o rodízio permanece vigente.

A autarquia explicou, em nota, que as análises sobre o racionamento são feitas diariamente e que ainda é cedo para anunciar o fim do sistema. Reforçou ainda o pedido de uso consciente da água para evitar novo colapso em caso de estiagem.