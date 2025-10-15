Operário sofre acidente em Bauru, cai do 6º andar e morre

Um homem de 56 anos morreu ao sofrer uma queda acidental do sexto andar de um prédio em construção, próximo à avenida Nações Unidas, na região do Altos da Cidade, em Bauru (SP), na manhã desta terça-feira (15).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) com base em imagens de câmera de segurança, Mauro Pereira dos Santos, que prestava serviços de instalação hidráulica, caminhava pelo pavimento quando caiu em fosso situado ao lado do elevador e utilizado pelos serventes para descarte de entulhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por colegas de trabalho e constatou o óbito da vítima no local, onde também estiveram a Polícia Militar e a Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da queda estimada em 22 metros de altura.