OPORTUNIDADE

Bauru recebe mutirão para renegociar dívidas com até 75% off

Atendimento em Bauru será realizado no Poupatempo, localizado na rua Inconfidência, 4-50, das 13h às 17h
Bauru recebe nesta quarta-feira (15) o mutirão do Acordo Paulista, programa do Governo do Estado que facilita a renegociação de dívidas tributárias inscritas na dívida ativa, como ICMS, IPVA, ITCMD e multas do Procon. A ação, promovida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SP), oferece descontos de até 75% em juros, multas e honorários, além de parcelamentos em até 120 vezes.

O atendimento em Bauru será realizado no Poupatempo, localizado na rua Inconfidência, 4-50, das 13h às 17h. Durante o mutirão, os contribuintes poderão esclarecer dúvidas diretamente com procuradores da PGE e realizar a regularização de débitos utilizando os serviços digitais do programa.

Desde seu lançamento, em fevereiro de 2024, o Acordo Paulista já renegociou cerca de R$ 60 bilhões em débitos em todo o Estado. Na região de Bauru, a expectativa da PGE é renegociar, n total, R$ 8,9 bi em dívidas.
Além de Bauru, os mutirões acontecem simultaneamente em São Paulo (Praça da Sé) e Campinas (Poupatempo Campinas Shopping). O projeto também prevê novas datas de atendimento na capital — em 5 de novembro, 3 de dezembro e 11 de fevereiro — sempre das 7h às 17h.

A plataforma digital do programa, disponível em www.acordopaulista.sp.gov.br, foi desenvolvida pela Prodesp, garantindo segurança e facilidade de acesso.

