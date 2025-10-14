Famesp abre processos seletivos para vagas em Bauru e Botucatu

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) anuncia a abertura de 36 novos editais, com 28 vagas na área da saúde para a cidade de Bauru e 8 vagas para Botucatu.
Em Bauru, o processo seletivo contempla o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Hospital de Base, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital Manoel de Abreu (HMA) e Maternidade Santa Isabel (MSI).
Já no município de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), as vagas são destinadas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).
Os interessados podem participar dos processos seletivos até o dia 21 de outubro de 2025. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Famesp, que é o www.famesp.org.br.
Confira os editais:
Bauru:
Hospital Estadual de Bauru - https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=02&id_pag=1
AME Bauru - https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=08&id_pag=1
Maternidade Santa Isabel - https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=09&id_pag=1
Hospital de Base de Bauru - https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=11&id_pag=1
Hospital Manoel de Abreu - https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=12&id_pag=1
Botucatu:
Hospital das Clínicas de Botucatu - https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=01&id_pag=1