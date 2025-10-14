Famesp abre processos seletivos para vagas em Bauru e Botucatu

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) anuncia a abertura de 36 novos editais, com 28 vagas na área da saúde para a cidade de Bauru e 8 vagas para Botucatu.

Em Bauru, o processo seletivo contempla o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Hospital de Base, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital Manoel de Abreu (HMA) e Maternidade Santa Isabel (MSI).

Já no município de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), as vagas são destinadas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).