Prefeitura realiza limpeza da Nações Unidas Norte após chuva

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informa que em virtude das chuvas desta segunda-feira (13), alguns pontos da cidade precisaram de limpeza. Na avenida Nações Unidas Norte, um deslizamento provocou acúmulo de terra na via marginal, Equipes da pasta trabalharam durante a tarde para desobstruir a via e o tráfego de veículos já foi liberado.

Nas avenidas Nações Unidas, Alfredo Maia e Comendador Martha, o nível da água subiu e provocou alagamentos, e a secretaria já realizou a limpeza em alguns pontos e vai concluir o serviço nesta terça-feira (14). Esta foi a primeira chuva com volume significativa em Bauru desde o final de junho, encerrando mais de 110 dias de estiagem.

Rio Batalha

No final da tarde, o nível do Rio Batalha chegou a 2,91m na represa de captação do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A autarquia vai manter o rodízio, com a perspectiva de um melhor cumprimento dos prazos estabelecidos. Se nos próximos dias voltar a chover e o nível do rio ficar perto do ideal, que é de 3,20m, por vários dias, o DAE poderá rever o funcionamento do rodízio.