Emprega Bauru tem 139 vagas nesta semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Advogado (a) Júnior - Tutela Processual – 3 vagas
Ajudante de pedreiro – 5 vagas
Ajudante geral serviços lavanderia – 2 vagas
Analista de Departamento Pessoal – 1 vaga
Analista de RH – 1 vaga
Analista Fiscal/Contábil – 1 vaga
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente comercial – 3 vagas
Atendente – 1 vaga
Atendente de loja – 3 vagas
Atendente de loja (shopping - 15h45 às 22h) – 5 vagas
Atendente de restaurante – 2 vagas
Auxiliar eletricista montador de painéis – 1 vaga
Auxiliar serviços gerais noturno (6 horas) – 2 vagas
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar de depósito – 5 vagas
Auxiliar de escritório – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 3 vagas
Auxiliar de manutenção serviços residenciais – 1 vaga
Auxiliar de marketplaces – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar de Segurança do Trabalho – 1 vaga
Auxiliar de vendas – 2 vagas
Auxiliar estoque – 3 vagas
Auxiliar estoque/expedição – 5 vagas
Auxiliar Financeiro – 1 vaga
Auxiliar logístico – 1 vaga
Auxiliar técnico de instalação e montagem – 4 vagas
Camareira hotel – 2 vagas
Cadastro produtos e-commerce – 1 vaga
Comprador – 1 vaga
Coordenador (a) de RH – 1 vaga
Cozinheira – 1 vaga
Estágio Administração/Gestão de RH/Secretariado – 1 vaga
Estoquista – 1 vaga
Inspetor acadêmico – 1 vaga
Inspetor de alunos - escola de natação – 1 vaga
Lavador – 1 vaga
Mecânico de manutenção – 3 vagas
Motorista – 1 vaga
Motorista caminhão munck – 1 vaga
Motorista categoria D – 1 vaga
Motorista de caminhão – 3 vagas
Motorista de veículos leves – 1 vaga
Motorista entregador – 1 vaga
Motorista transporte coletivo – 2 vagas
Oficial de manutenção predial noturno – 1 vaga
Oficial de serviços gerais (noturno) – Pederneiras – 1 vaga
Operador (a) de caixa (shopping - 15h45 às 22h) – 5 vagas
Operador de caixa – 1 vaga
Operador de retífica/usinagem – 1 vaga
Operador de retroescavadeira – 1 vaga
Pedreiro/bloqueiro/carpinteiro – 6 vagas
Recepção – 2 vagas
Recepção - meio período – 1 vaga
Reparador de superfícies – 1 vaga
Secretária/recepcionista – 2 vagas
Serviços gerais – 3 vagas
Serviços gerais - transporte de animais e apoio no banho de pet – 1 vaga
Soldador – 1 vaga
Supervisor – 1 vaga
Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga
Torneiro mecânico – 1 vaga
Vendedor – 7 vagas
Vigilante – 12 vagas