RUA INTERDITADA

Carro cai em buraco aberto pelo DAE em Bauru; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Por risco de acidente, o Grupo de Operações Táticas (GOT) interditou a via
Um carro caiu em um buraco aberto pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) durante a chuva que atingiu Bauru nesta segunda-feira (13). O incidente ocorreu na quadra 4 da rua Afonso Tepedino, na Vila Industrial.

Segundo a autarquia, a abertura do solo foi necessária para a realização de uma interligação emergencial da rede de água, com o objetivo de reforçar o abastecimento diante da crise hídrica enfrentada pela cidade. A via, que ainda não tinha pavimentação, aguardava a recomposição asfáltica, prevista para ser executada após a estabilização do tempo.

Para evitar novos acidentes, o Grupo de Operações Táticas (GOT) da Emdurb interditou o trecho até a conclusão dos serviços.

