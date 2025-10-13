Ambiental flagra caça ilegal e maus-tratos a cães em Jaú

A Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante, na tarde deste domingo (12), dois homens por crimes ambientais e porte irregular de arma de fogo na zona rural de Jaú, a 47 km de Bauru.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o condutor de um veículo Fiat Strada, estacionado às margens de um córrego. Na vistoria ao automóvel, foram localizadas uma espingarda calibre 12 e 11 munições intactas. Na caçamba do veículo, estavam dois cães da raça Foxhound-americano, transportados de forma irregular.

Na sequência, os agentes abordaram um motociclista que também circulava pelo local. Com ele, foram encontradas 10 munições do mesmo calibre. Um dos homens apresentou autorização para manejo de javalis, porém sem validade para a localidade onde se encontrava.