Chuva provoca transtornos em vários pontos de Bauru; VÍDEO

Os 55,4 milímetros de chuva já registrados pelo Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) provocaram transtornos em diversos pontos da cidade. O asfalto da quadra 18 da avenida Nuno de Assis, por exemplo, cedeu por conta da força da água, exigindo atenção de motoristas que trafegam no sentido Santa Luzia/Centro.

Na mesma via, é possível observar que o nível do Rio Bauru está elevado. Outro ponto crítico é a rua Benevenuto Tiritan, que foi interditada pela Defesa Civil devido a alagamento — situação semelhante à registrada na avenida Nações Norte.

Além disso, grande quantidade de areia foi arrastada pela enxurrada até a avenida Nações Unidas, nas imediações do viaduto da Duque de Caxias, algo que também costuma ocorrer em dias de fortes chuvas.