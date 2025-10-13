13 de outubro de 2025
ALERTA

Chuva provoca transtornos em vários pontos de Bauru; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Rua Benevenuto Tiritan foi interditada pela Defesa Civil
Rua Benevenuto Tiritan foi interditada pela Defesa Civil

Os 55,4 milímetros de chuva já registrados pelo Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) provocaram transtornos em diversos pontos da cidade. O asfalto da quadra 18 da avenida Nuno de Assis, por exemplo, cedeu por conta da força da água, exigindo atenção de motoristas que trafegam no sentido Santa Luzia/Centro.

Na mesma via, é possível observar que o nível do Rio Bauru está elevado. Outro ponto crítico é a rua Benevenuto Tiritan, que foi interditada pela Defesa Civil devido a alagamento — situação semelhante à registrada na avenida Nações Norte.

Além disso, grande quantidade de areia foi arrastada pela enxurrada até a avenida Nações Unidas, nas imediações do viaduto da Duque de Caxias, algo que também costuma ocorrer em dias de fortes chuvas.

