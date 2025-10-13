DAE acaba interligação para reforço de água na região do Batalha

A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) finalizou neste domingo (12) a última etapa da obra de interligação do sistema do Jardim Imperial ao reservatório Pulmão (Jardim Ouro Verde), na Estação de Tratamento de Água (ETA), para reforçar o abastecimento da região atendida pelo Rio Batalha.

O nova interligação entrou em operação na noite deste domingo, iniciando o reforço de até 180 mil litros de água por hora para o reservatório Pulmão durante a madrugada. Essa manobra permitirá que o abastecimento do Grupo 1 do racionamento seja iniciado com maior volume de água disponível, beneficiando a região da Vila Independência, Jd. Ouro Verde, Pq. dos Sabiás e proximidades.

O DAE orienta os consumidores para que façam o uso consciente da água, e reforça que o abastecimento via caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195.