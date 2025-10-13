13 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
JARDIM IMPERIAL

DAE acaba interligação para reforço de água na região do Batalha

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Bauru
Reservatório Pulmão do DAE, no Jardim Ouro Verde
Reservatório Pulmão do DAE, no Jardim Ouro Verde

A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) finalizou neste domingo (12) a última etapa da obra de interligação do sistema do Jardim Imperial ao reservatório Pulmão (Jardim Ouro Verde), na Estação de Tratamento de Água (ETA), para reforçar o abastecimento da região atendida pelo Rio Batalha.

O nova interligação entrou em operação na noite deste domingo, iniciando o reforço de até 180 mil litros de água por hora para o reservatório Pulmão durante a madrugada. Essa manobra permitirá que o abastecimento do Grupo 1 do racionamento seja iniciado com maior volume de água disponível, beneficiando a região da Vila Independência, Jd. Ouro Verde, Pq. dos Sabiás e proximidades.

O DAE orienta os consumidores para que façam o uso consciente da água, e reforça que o abastecimento via caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários