13 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TÊNIS

Último dia de inscrição para o Circuito Juvenil de Tênis VIII

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Todo Sports

Bauru será palco de mais uma etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP, competição oficial com pontuação G2 que reúne jovens promessas do tênis paulista. O torneio acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Associação Luso Brasileira de Bauru (Rodovia Marechal Rondon, Km 336 - Vila Aviação), e as inscrições gratuitas se encerram nesta terça-feira, 14 de outubro.

As disputas são abertas para atletas de 10 a 18 anos, nas categorias masculino e feminino, e integram o calendário oficial da Federação Paulista de Tênis (FPT). A etapa bauruense marca o encerramento do circuito, que teve sua primeira fase realizada em Mirassol no início de outubro.

Os interessados devem garantir participação pelos links oficiais: Categorias Juvenis (10 a 18 anos): https://fpt.tenisintegrado.com.br/youth/tournament/21610 Categorias Kids: https://fpt.tenisintegrado.com.br/kids/tournament/21608

Além de oferecer experiência competitiva e pontuação no ranking estadual, o Circuito também garante alimentação gratuita para os melhores ranqueados, incentivando o desenvolvimento esportivo e o fortalecimento do tênis de base em São Paulo.

O Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP é uma realização da Associação Desportiva Ateneu Mansor, com apoio da Associação Luso Brasileira de Bauru, Clube Monte Líbano de Mirassol e da Federação Paulista de Tênis, viabilizado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O evento conta com o patrocínio da Colombo Agroindústria e da Cozimax.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários