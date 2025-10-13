Último dia de inscrição para o Circuito Juvenil de Tênis VIII

Bauru será palco de mais uma etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP, competição oficial com pontuação G2 que reúne jovens promessas do tênis paulista. O torneio acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Associação Luso Brasileira de Bauru (Rodovia Marechal Rondon, Km 336 - Vila Aviação), e as inscrições gratuitas se encerram nesta terça-feira, 14 de outubro.

As disputas são abertas para atletas de 10 a 18 anos, nas categorias masculino e feminino, e integram o calendário oficial da Federação Paulista de Tênis (FPT). A etapa bauruense marca o encerramento do circuito, que teve sua primeira fase realizada em Mirassol no início de outubro.

Os interessados devem garantir participação pelos links oficiais: Categorias Juvenis (10 a 18 anos): https://fpt.tenisintegrado.com.br/youth/tournament/21610 Categorias Kids: https://fpt.tenisintegrado.com.br/kids/tournament/21608