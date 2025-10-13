Último dia de inscrição para o Circuito Juvenil de Tênis VIII

Bauru será palco de mais uma etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP, competição oficial com pontuação G2 que reúne jovens promessas do tênis paulista. O torneio acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Associação Luso Brasileira de Bauru (Rodovia Marechal Rondon, Km 336 - Vila Aviação), e as inscrições gratuitas se encerram nesta terça-feira, 14 de outubro.
As disputas são abertas para atletas de 10 a 18 anos, nas categorias masculino e feminino, e integram o calendário oficial da Federação Paulista de Tênis (FPT). A etapa bauruense marca o encerramento do circuito, que teve sua primeira fase realizada em Mirassol no início de outubro.
Os interessados devem garantir participação pelos links oficiais: Categorias Juvenis (10 a 18 anos): https://fpt.tenisintegrado.com.br/youth/tournament/21610 Categorias Kids: https://fpt.tenisintegrado.com.br/kids/tournament/21608
Além de oferecer experiência competitiva e pontuação no ranking estadual, o Circuito também garante alimentação gratuita para os melhores ranqueados, incentivando o desenvolvimento esportivo e o fortalecimento do tênis de base em São Paulo.
O Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII – SP é uma realização da Associação Desportiva Ateneu Mansor, com apoio da Associação Luso Brasileira de Bauru, Clube Monte Líbano de Mirassol e da Federação Paulista de Tênis, viabilizado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O evento conta com o patrocínio da Colombo Agroindústria e da Cozimax.