Roberto permanece em Bauru e depois retornará ao CDP de Guarulhos

O ex-presidente da Apae Bauru Roberto Franceschetti Filho, sentenciado na última sexta-feira (10) a 22 anos e seis meses de reclusão, permanecerá no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru até dia 22, ou seja, a quarta-feira da próxima semana. Depois, retornará ao CDP 2 de Guarulhos, onde ficará por tempo indeterminado, segundo informou sua defesa.
Os advogados Leandro Pistelli, Vanessa Mangile e Lucas Martins apresentaram recurso e aguardam as formalidades legais para oferecer os argumentos da apelação. Depois, o processo será remetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), onde será analisado.
“Iremos discutir uma nulidade e possível diminuição de pena”, frisou Leandro Pistelli.
Conforme o JCNET noticiou, Franceschetti foi considerado culpado pelo Tribunal do Júri, no Fórum de Bauru, pela morte da ex-secretária-executiva da entidade Claudia Lobo e pela ocultação do corpo dela.
Outro réu, o ex-funcionário do almoxarifado da Apae Dilomar Batista, também foi julgado no mesmo processo. Ele foi considerado culpado, mas sua condenação foi de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação pecuniária em favor de uma entidade beneficente, no valor de um salário mínimo, além de prestação de serviços à comunidade. O advogado dele, Thiago Tezani, frisou que Dilomar considera a pena justa e não irá recorrer.
Os dois ainda deverão pagar, de forma solidária, R$ 100 mil de indenização por danos morais a Letícia Lobo.
O JCNET acionou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo, sobre qual presídio Roberto irá cumprir o regime fechado inicial e aguarda resposta.