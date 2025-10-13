Roberto permanece em Bauru e depois retornará ao CDP de Guarulhos

O ex-presidente da Apae Bauru Roberto Franceschetti Filho, sentenciado na última sexta-feira (10) a 22 anos e seis meses de reclusão, permanecerá no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru até dia 22, ou seja, a quarta-feira da próxima semana. Depois, retornará ao CDP 2 de Guarulhos, onde ficará por tempo indeterminado, segundo informou sua defesa.

Os advogados Leandro Pistelli, Vanessa Mangile e Lucas Martins apresentaram recurso e aguardam as formalidades legais para oferecer os argumentos da apelação. Depois, o processo será remetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), onde será analisado.

“Iremos discutir uma nulidade e possível diminuição de pena”, frisou Leandro Pistelli.