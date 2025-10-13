Sem drenagem, Nações Norte em Bauru alaga e é interditada; VÍDEOS

A chuva moderada registrada em Bauru, na manhã desta segunda-feira (13), foi suficiente para alagar trecho da avenida Nações Norte, que foi interditada no quilômetro 1 da pista principal, em frente ao radar, no sentido Centro–Rodovia. É a primeira vez que o problema atinge a pista principal, já que, em episódios anteriores e com chuvas mais intensas, os transtornos costumavam se concentrar apenas na marginal da via.

O problema é decorrente da falta de sistema de drenagem no local, obra que depende de dotação orçamentária, ainda indisponível, consta de nota da Secretaria de Infraestrutura enviada pela assessoria de imprensa. De acordo com o texto, estão em elaboração projetos para instalação de rede de drenagem e pavimentação na região.

Por conta da situação, uma espécie de chafariz pôde ser constatado próximo a um residencial situado na quadra 23 da via.