Chuva interdita pista principal da avenida Nações Norte

Mesmo com baixo volume de chuva — apenas 11,9 milímetros acumulados até às 9h desta segunda-feira (13), segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) —, a água foi suficiente para causar transtornos no trânsito da cidade. Um trecho da pista principal da avenida Nações Norte precisou ser interditado por conta de alagamento.

A interdição aconteceu no quilômetro 1 da via, em frente ao radar, no sentido Centro–Rodovia. Essa é a primeira vez que o bloqueio ocorre nesse ponto. Em ocasiões anteriores, com chuvas mais intensas, os alagamentos costumavam atingir apenas a marginal da via, na mesma altura.

Para garantir a segurança dos motoristas e evitar acidentes, equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb bloqueou a via. O trânsito segue interrompido.