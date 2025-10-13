13 de outubro de 2025
TRANSTORNO

Chuva interdita pista principal da avenida Nações Norte

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pista principal é interditada pela primeira vez
Pista principal é interditada pela primeira vez

Mesmo com baixo volume de chuva — apenas 11,9 milímetros acumulados até às 9h desta segunda-feira (13), segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) —, a água foi suficiente para causar transtornos no trânsito da cidade. Um trecho da pista principal da avenida Nações Norte precisou ser interditado por conta de alagamento.

A interdição aconteceu no quilômetro 1 da via, em frente ao radar, no sentido Centro–Rodovia. Essa é a primeira vez que o bloqueio ocorre nesse ponto. Em ocasiões anteriores, com chuvas mais intensas, os alagamentos costumavam atingir apenas a marginal da via, na mesma altura.

Para garantir a segurança dos motoristas e evitar acidentes, equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb bloqueou a via. O trânsito segue interrompido.

O episódio acende um alerta para possíveis falhas no escoamento pluvial da região, já que o volume de chuva registrado nesta segunda foi considerado baixo para provocar esse tipo de transtorno.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que está elaborando projetos para execução de rede de drenagem e pavimentação no bairro acima. A execução da obra, no entanto, aguarda dotação orçamentária.

